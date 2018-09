Macaulay Culkin pede papel em 'Animais Fantásticos' à autora J. K. Howling pelo Twitter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Macaulay Culkin, 38, saiu em defesa da autora inglesa J.K. Rowling, 53, que foi criticada após escolher uma atriz asiática para o próximo filme da saga "Animais Fanásticos: Os Crimes de Grindewald ". Ele aproveitou a interação para também pedir um papel à autora.

"Hey @jk_rowling Estou com você! Nagini pode ser o que ela quiser ser! Ela é uma mulher/cobra forte!", disse o ator pelo Twitter. "Você poderia me incluir no seu próximo filme? Eu sou o Macaulay Culkin (do filme 'Esqueceram de Mim') e também estive em 'Pagemaster', o que me deu experiência em magia", concluiu o ator.

Rowling foi criticada após escolher a atriz Claudia Kim para o papel de Nagini, a cobra de estimação de Lord Voldemort (Ralph Fiennes).

Alguns do fãs disseram que a autora fazia uma tentativa infeliz e tardia de tentar trazer diversidade às suas histórias, já que Nadine é um animal de estimação escravo de um homem autoritário. Em resposta, a autora explicou que a origem da personagem tem relação com a escalação da atriz.

"A Naga é uma criatura mítica, que se parece com uma cobra, que faz parte da mitologia da Indonésia, por isso o nome Nagini. Às vezes essas criaturas são descritas como aladas, ou são metade humanas e metade cobras. A Indonésia compreende algumas centenas de grupos étnicos, incluindo Javaneses, Chineses e Betawis. Tenha um ótimo dia", rebateu a autora.

Na luta por um papel nos filmes da série "Harry Potter", Culking ainda pediu a atenção do ator Dan Floger, que interpreta Jacob em "Animais Fantásticos".

ATOR JÁ NEGOU PAPEL

Culkin nem sempre pede emprego. O ator disse que já rejeitou três vezes um papel na série "The Big Bang Theory", uma das líderes de audiência na TV americana.

"Eles me perseguiram para o "The Big Bang Theory", e eu disse não. Eles disseram tipo: 'Certo, estes dois nerds astrofísicos e uma garota bonita vive com eles'. Foi isso. E eu fiquei tipo: 'Estou de boa, obrigada'."