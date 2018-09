Macri e Trump conversam sobre nova negociação com FMI

Folhapress

SYLVIA COLOMBO

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente argentino, Mauricio Macri, conversou nesta terça-feira (4) com seu par norte-americano, Donald Trump, por telefone, durante 15 minutos, segundo informou a Casa Rosada.

O principal tema da conversa foi a nova negociação com o FMI (Fundo Monetário Internacional), que ocorre nas próximas horas, em Washington.

O ministro da Fazenda argentino, Nicolás Dujovne, conversará com a presidente do FMI, Christine Lagarde, para pedir uma flexibilização do acordo realizado em junho e que garantiu à Argentina um empréstimo de US$ 50 bilhões.

Ambos também conversaram sobre a visita de Estado que Donald Trump tem programada para fazer à Argentina durante a Cúpula do G20, que ocorre no fim de novembro.

O comunicado oficial diz ainda que os dois conversaram também sobre a situação geopolítica da América do Sul, mas sem entrar em detalhes. Na viagem à região, Trump deverá passar também pela Colômbia.

A Argentina vive uma nova tensão, com a crescente escalada do dólar perante o peso argentino e o anúncio de medidas de ajuste fiscal que provocaram protestos no país.