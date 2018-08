Macri pede adiantamento de empréstimo a FMI

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente argentino, Mauricio Macri pediu um novo adiantamento ao FMI (Fundo Monetário Internacional), após a nova escalada do dólar nos últimos dias.

O anúncio foi feito em cadeia nacional na manhã desta quarta-feira (29).

"Voltamos a ter novas expressões de falta de confiança dos mercados, especificamente sobre nossa capacidade de conseguir financiamento para 2019", afirmou Macri em seu pronunciamento.

Nesta quarta, o peso argentino desmoronou 7,62% -foi a segunda maior baixa desde que Macri assumiu o poder.

A moeda caiu para o piso mínimo de 33,90 por dólar, com uma notável ausência de oferta por parte dos exportadores e enorme demanda por parte de poupadores, atacadistas e varejistas.

Um artigo publicado no jornal Financial Times dizia que considerava muito difícil que a Argentina realmente atinja as metas impostas pelo FMI -redução do déficit fiscal, regularização do câmbio, diminuição da inflação.

O clima é de uma crescente desconfiança, principalmente após o anúncio do ministro da Fazenda, Nicolás Dujovne de que o PIB em 2018 cairá em 1%, devido ao que o governo chama de uma"tormenta" relacionada a fatores externos, como a guerra comercial e seu impacto em mercados emergentes e suas moedas.

"Acordamos com o FMI adiantar todos os fundos necessários para garantir o cumprimento do programa financeiro do ano que vem", disse Macri em seu pronunciamento.

Nesta quarta, a chefe do FMI, Christine Lagarde, afirmou que vai trabalhar com a Argentina para fortalecer seu programa de financiamento depois de uma piora inesperada das condições de mercado e que vai tentar concluir rapidamente as conversas com autoridades do país.

A moeda argentina já desvalorizou mais de 50% desde o começo do ano. O movimento tem assustado investidores e dificultado a capacidade de financiamento do país, extremamente necessária devido ao déficit no orçamento

O governo já tem um acordo com o FMI que estabelece uma linha de crédito "stand by" de US$ 50 bilhões, mediante o cumprimento de metas, a principal delas, a redução do déficit fiscal.

A liberação desse dinheiro seria gradual e de acordo com o desempenho do país. Diante a impossibilidade de atingi-las a contento, o governo pediu o adiantamento.

Na semana passada, o FMI enviou uma equipe ao país, diante da desconfiança dos mercados com relação ao cumprimento das metas.

Por ora, a entidade segue apoiando o governo argentino, uma vez que já liberou os primeiros US$ 15 bilhões (R$ 62 bilhões) previstos e garantiu o adiantamento dos US$ 3 bilhões (R$ 12,4 bilhões) pedidos nos últimos dias.

Ao fim de sua fala, Macri disse entender "a angústia e a preocupação" dos argentinos diante da escalada do dólar e da alta inflação. Mas pediu paciência porque considera que o governo "está tomando as medidas corretas e não há atalhos mágicos".