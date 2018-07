Macron x Le Pen: eleição ainda pode surpreender

Bem Paraná

Os franceses vão às urnas neste domingo 7 de maio para, em 2º turno, decidir quem será o Presidente da República para os próximos cinco anos.

O 1º turno foi extremamente disputado, com quatro candidatos terminando em virtual empate técnico: Emmanuel Macron do novo movimento En Marche (Em Marcha) 24,01% dos votos - Marine Le Pen da Frente Nacional 21,30% - o conservador François Fillon 20,01% - o esquerdista Jean-Luc Mèlenchon 19,58%. Um pouco atrás restaram Benoit Hannon do Partido Socialista com 6,36% em estrondosa derrota devida à forte impopularidade do atual presidente François Hollande, e o direitista Nicolas Dupont-Aignan 4,70%.

Macron, de apenas 39 anos e casado com Brigitte de 64, é um liberal que concorre como independente; nunca foi eleito para qualquer cargo e embora se diga um anti-político tradicional, foi ministro da economia do impopular governo de Hollande. É, ainda com sobras, o favorito para o 2º turno pois tem 60% das preferências do eleitorado segundo as pesquisas, contando com o declarado apoio de três dos quatro candidatos derrotados (Aignan preferiu Le Pen). Há uma curiosa união entre esquerdistas, centristas e direitistas combatendo a extrema direita representada por Le Pen, que não conseguiu convencer os eleitores no último (e único) debate direto pela televisão realizado pela TV quatro dias antes do pleito.

Apesar de tudo, as nuvens negras que encobrem a política gaulesa não se afastam. Le Pen, que já obtivera 6,4 milhões de votos em 2012, agora recebeu o apoio de 7,7 milhões que concordam com o que ela representa: anti-semitismo, anti-islamismo, ultra-nacionalismo, patriotismo exacerbado e agressivo, menosprezo pelo que não é francês Os tempos são de inversão de valores tradicionais, valendo lembrar o Brexit, a eleição de Donald Trump, os crescentes percentuais de abstenção e rejeição aos "velhos partidos" não só na Europa.

Uma vez definido o presidente, há que esperar as eleições legislativas para a Assembleia Nacional. Em um sistema distrital 577 deputados são escolhidos para um mandato de cinco anos (sujeito a dissolução pelo Presidente da República) em um regime de dois turnos que acontecem dias 11 e 18 de junho. Já os 348 senadores, que são escolhidos por cerca de 150 mil eleitores num regime indireto, como têm mandatos de 6 anos e foram escolhidos em setembro de 2014, desta feita não terão de submeter-se às urnas.

Entre um jovem e inexperiente Macron que é europeista, pró-euro e liberal de carteirinha e uma Marine que carrega a marca indelével de radical de direita, os franceses ficaram sem escolhas mais racionais, mas preferem arriscar tudo negando apoio à tradicional e desmoralizada classe política "de sempre".



Vitor Gomes Pinto

Escritor. Analista internacional