Madonna agradece Aretha Franklin por impulso na carreira

Madonna surgiu no palco do VMA (Video Music Award) 2018 da MTV para entregar o principal prêmio da noite, de Melhor Clipe. Porém, a participação dela foi além. A rainha do pop completou 60 anos de idade no dia em que Aretha Franklin morreu, em 16 de agosto. Durante a cerimônia em Nova York na noite de segunda-feira, 20, a cantora fez um longo discurso contando como a diva do soul impulsionou a carreira dela, indiretamente. No passado, Madonna teria sido recusada para ser backing vocal de Aretha, mas executivos franceses teriam dado uma chance à rainha pop para trabalhar com Giorgio Moroder. Em 1984, Madonna se apresentou com Like a Virgin na primeira edição do VMA: “Perdi meu sapato e disfarcei na performance. Meu agente disse que aquilo seria meu fim. Bem, veja onde estou hoje”, declarou a estrela, arrancando suspiros e aplausos da plateia. Madonna entregou o prêmio de Melhor Clipe do Ano a Camila Cabello, por ‘Havana’. A cantora cubana abraçou e fez reverência à rainha do pop. Os fãs de ambas foram à loucura.

BABADO



Cher diz que foi chamada de velha e ‘nada sexy’ por diretor

A cantora Cher, 72 anos, contou ontem ao ‘The Hollywood Reporter um fato que aconteceu em seu aniversário de 40 anos, em 1986. Ela atendeu um telefonema de George Miller, diretor de ‘As Bruxas de Eastwick’. Ele “só queria ligar para dizer que ele e Jack Nicholson a consideravam velha demais e ‘nada sexy’ e que ele não a queria para o filme”, contou Cher, que reagiu: “Ok, olhe aqui. Você não me encontrou embaixo de uma pedra. Eu fui indicada ao Oscar e já eu ganhei o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes. Então, tchau”. Ainda assim, Cher conseguiu o papel no filme ao lado de Susan Sarandon, Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer.

Luto



Ator que fazia vilão de ‘LazyTown’ morre aos 43 anos

O ator islandês Stefan Karl Stefansson, conhecido pelo papel de Robbie Rotten, o vilão do seriado infantil ‘LazyTown’, morreu ontem aos 43 anos. Ele lutava contra um câncer nas vilas biliares. O tumor foi diagnosticado em 2016. O ator passou por cirurgia e conseguiu se recuperar, mas o câncer retornou em 2018. Stefansson atuou em ‘Lazy Town’ de 2004 a 2014, quando foi gravado o último episódio. No seriado, ele era o vilão e queria sujar a cidade e fazer com que todas as crianças só comessem porcarias – em contraponto ao herói, Sportacus (Magnus Scheving), que pregava um estilo de vida saudável. O seriado tinha apenas três atores de carne e osso; além de Stefansson e Scheving, ainda havia Julianna Rose Mauriello, no papel da garota Stephanie. Os outros personagens eram feitos por bonecos e animados por computador.

Jornalismo

Morre Otávio Frias Filho, diretor de Redação da Folha de S.Paulo

Otávio Frias Filho, diretor de Redação da Folha de S.Paulo, morreu às 3h20 de ontem em São Paulo, aos 61 anos, vítima de um câncer originado no pâncreas. À frente do jornal por 34 anos, foi o mentor do processo de modernização técnica do jornalismo na década de 1980 batizado de Projeto Folha. Sob a direção de Otávio, a Folha se tornou o maior e mais influente jornal do Brasil, líder em circulação e em audiência, posições que veio mantendo desde então. Jornalista, ensaísta e dramaturgo, publicou ‘De Ponta Cabeça’ (2000), ‘Queda Livre’ (2003) e ‘Seleção Natural’ (2009), entre outros livros. O corpo do jornalista foi cremado em Itapecerica da Serra (SP).

Níver do dia

Ary Toledo

humorista brasileiro

81 anos