Madonna celebra Dia de Ação de Graças ao lado dos seis filhos no Maláui

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ela é a artista musical feminina mais bem-sucedida de todos os tempos, segundo o Guinness World Records. Mesmo assim, Madonna, 60, diz ter mais motivos para celebrar do que os recordes e prêmios que acumulou durante sua carreira.

A cantora publicou nas redes sociais uma foto de seus seis filhos -Lourdes, Rocco, David, Mercy e as gêmeas Estere e Stella- reunidos para celebrar o Dia de Ação de Graças no Maláui, país natal de três filhos da artista. "Pelo que eu sou mais grata!", escreveu ela.

"Meus filhos me guiaram por estradas e abriram portas pelas quais eu nunca imaginei que passaria. Fama, fortuna e recordes quebrados nunca poderiam ser iguais àquilo que eu valorizo mais." Ao lado das hashtags #blessed #grateful #children #family (#abençoada #grata #filhos #família, em tradução livre), concluiu: "Feliz Dia de Ação de Graças direto do Maláui".

Foi no país africano que Madonna criou, em 2006, a entidade sem fins lucrativos Raising Malawi, que promove programas de saúde e educação, especialmente para meninas. Em 2017, ela adotou as gêmeas Esther e Stella e abriu um hospital pediátrico na segunda maior cidade do país, Blantyre.

A família da cantora também inclui as crianças malauianas David Banda e Mercy James e ainda os filhos biológicos Lourdes e Rocco, frutos de relacionamentos com Carlos Leon e Guy Ritchie, respectivamente.

Essa não é a primeira vez que a família retorna ao Maláui neste ano. Em julho, eles foram comemorar um ano da abertura do Instituto Mercy James, dedicado a cirurgias pediátricas e terapia intensiva, no hospital Queen Central, fundado por sua ONG.

Na mesma época, a cantora celebrou seu aniversário criando um fundo de arrecadação de US$ 60 mil (R$ 223 mil) para apoiar seu trabalho com crianças do Maláui, e conseguiu mais de US$ 10 mil (R$ 37 mil ) nas primeiras 24 horas.

"Para o meu aniversário, não consigo pensar em nenhum presente melhor do que conectar minha família global com este país lindo e as crianças que mais precisam de nossa ajuda", disse na ocasião.

Ao longo de quase quatro décadas de carreira, Madonna vendeu mais de 300 milhões de cópias de disco. É a artista solo com maior número de sucessos na parada de canções dos Estados Unidos. Sua última turnê, com 82 shows em 2015 e 2016, faturou R$ 640 milhões.

A imagem pode ser vista no perfil oficial da cantora no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BqeyOWGBbPW/.