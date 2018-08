Madonna rebate críticas por discurso em homenagem a Aretha Franklin no VMA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna, 60, usou seu perfil nas redes sociais para rebater as críticas que recebeu dos internautas pelo discurso que fez durante o MTV Video Music Awards (VMA) em homenagem a Aretha Franklin, rainha do soul morta aos 76 anos no último dia 16.

Madonna subiu ao palco na noite desta segunda-feira (20) para apresentar o prêmio de vídeo do ano para Camila Cabello. Antes do anúncio, falou sobre o papel de Aretha no início de sua carreira.

Ela lembrou dos anos difíceis que passou ao entrar para o ramo, as muitas audições que resultaram em nada e citou uma audição em especial, para a turnê de um cantor francês, na qual cantou um dos hits de Aretha, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", sob olhares desconfiados dos produtores.

"Então vocês provavelmente estão pensando por que estou contando esta história. Há uma conexão, porque nada disso teria acontecido, poderia ter acontecido, sem nossa rainha do soul. Ela me levou aonde estou hoje e eu sei que ela influenciou muitas pessoas nessa casa hoje à noite", disse Madonna.

"Eu quero agradecer você, Aretha, por empoderar todos nós. R-E-S-P-E-I-T-O. Longa vida à rainha", terminou Madonna, em referência a outro dos grandes hits de Aretha, "Respect".

Os internautas não ficaram impressionados. Muitos criticaram o fato de Madonna ter contado mais sobre sua própria vida do que sobre Aretha. Outros se decepcionaram com a falta de um tributo maior à rainha do soul durante a premiação.

Em seu perfil no Twitter, Madonna postou uma foto ao lado de Camila Cabello na premiação e disse que seu discurso nunca foi pensado para ser um tributo a Aretha.

Segundo a cantora, a MTV pediu que ela contasse uma história de sua carreira conectada a Aretha Franklin. "Eu compartilhei parte da minha jornada e agradeci Aretha por me inspirar ao longo do caminho", escreveu Madonna no post.

"Eu não pretendia fazer um tributo a ela. Isso seria impossível em 2 minutos com todo o barulho e o brilho de uma premiação. Eu nunca poderia fazer justiça a ela nesse contexto ou ambiente. Infelizmente, a maioria das pessoas têm spams de atenção curtos e são muito rápidos para julgar", completou.