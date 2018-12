Madri espera receber até 500 torcedores violentos em final da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A proximidade da decisão da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors, no estádio Santiago Bernabéu, aumenta o alerta das autoridades de Madri, na Espanha.

Dona de uma lista de torcedores considerados violentos, a polícia local está preparada para receber entre 400 e 500 membros deste grupo, segundo informações da própria organização.

Em declarações concedidas nesta sexta-feira (7) à rádio Cadena SER, José Manuel Rodríguez Uribes, delegado do governo da Comunidade de Madri, revelou o resultado final do estudo feito pela segurança da capital espanhola.

"Estamos esperando entre 400 e 500 deste grupo. Sabemos que muitos têm antecedentes penais, mas confiamos no nosso plano de organização", afirmou Uribes, confiante em uma final sem incidentes. O jogo está marcado para domingo (9), a partir das 17h30 (de Brasília).

Para reforçar esta confiança na estratégia de Madri, Uribes reiterou o caso ocorrido na quinta-feira (6), quando Maxi Mazzarro, número 2 da barra brava La 12, foi deportado de volta para Buenos Aires, poucas horas depois de chegar à capital espanhola.

O passado violento de Mazzarro e os antecedentes criminais, devidamente registrados no relatório de Madri, pesaram para a decisão.

Outro torcedor do Boca acompanhado de perto pelas autoridades é Rafa Di Zeo, chefe da La 12 e que ganhou autorização da Justiça argentina para assistir ao duelo final pela Libertadores.

A decisão do principal torneio sul-americano será realizada na Espanha como consequência de um episódio violento, o ataque ao ônibus do Boca no último dia 24, nos arredores do Monumental de Nuñez.