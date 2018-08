Madrugada tem três mortes em três acidentes nas estradas do Paraná 

Redação Bem Paraná

Um acidente de trânsito no km 151 da BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, provocou a morte de um motorista de 30 anos. O acidente foi por volta das 6 horas desse domingo (dia 5), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo testemunhas, o motorista do Fiat Uno seguia em alta velocidade pela Avenida das Araucárias, em direção a Araucária. Ele perdeu o controle da direção, caiu em um barranco e capotou até o carro parar na Rodovia do Xisto. Ele foi arremessado para fora do veículo e acabou atropelado por um automóvel da marca Siena na rodovia. O Siena fugiu sem prestar socorro.

Na noite de sábado, dois atropelamentos com morte em estradas paranaenses.

Em Campo Largo, na antiga pista BR 277 km 118, às 22h15 uma mulher de 46 anos foi atropelada e morreu. O motorista do Corsa Prata fugiu sem prestar socorro e sem ser identificado.

Em Paranaguá, na BR 277, km 0, às 21:40, um caminhão atingiu uma bicicleta e provocou a morte do ciclista.