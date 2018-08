Maduro foi vítima de tentativa de ataque durante parada militar, diz governo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades da Venezuela afirmaram neste sábado (4) que Nícolas Maduro foi vítima de uma tentativa de ataque. Segundo informações das autoridades locais, drones armados com explosivos detonaram próximo de onde o ditador discursava em um evento militar em Caracas.

O ministro da informação da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou que Maduro e os demais membros do governo, que estavam no local, escaparam sem ferimentos, mas sete soldados da Guarda Nacional ficaram feridos.

Em comemoração dos 81 anos da Guarda Civil, Maduro discursava sobre a economia do país, quando o áudio foi cortado. O momento do possível ataque apareceu na TV do país, que cobria o evento. Nele, Maduro e outras autoridades no palanque olham para cima e parecem assustados. Também aparecem soldados correndo antes da transmissão ser cortada.