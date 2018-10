Maduro, Putin e Trump parabenizam Bolsonaro; confira a repercussão internacional

Redação Bem Paraná com Folhapress e Agência Brasil

A vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições presidenciais do último domingo (29 de outubro) repercutem em todo o mundo. Lideranças mundiais como Donald Trum (presidente dos Estados Unidos), Vladimir Putin (presidente da Rússia) e Nicolás Maduro (presidente da Venezuela) parabenizaram o candidato de extrema-direira pelo triunfo. Por outro lado, Emmanuel Macron (presidente da França) até felicitou o presidente eleito no Brasil, mas não deixou de dar uma alfinetada.



Abaixo, você confere como foi a repercussão da eleição de Bolsonaro entre as principais lideranças internacionais. A primeira viagem internacional do futuro presidente da República será ao Chile, confirmou hoje (29) o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que tem feito o trabalho de articulação política do líder da extrema-direita. Segundo o parlamentar, indicado para a Casa Civil, o compromisso foi acertado com o presidente chileno Sebastián Piñera.

Lorenzoni aposta que a parceria com o país vizinho vai impulsionar um projeto de crescimento da região. “Podem ser irmãos na luta para construir o desenvolvimento.” Outra viagem ao exterior que está na programação é para os Estados Unidos.

Estados Unidos

Em seu perfil numa rede social, Trump informou na manhã desta segunda-feira (29) que "teve uma conversa muito boa" com Bolsonaro após sua vitória nas urnas ser confirmada. Segundo o presidente americano, Brasil e Estados Unidos trabalharão juntos "em comércio, questões militares e todo o resto".

Bolsonaro já havia afirmado, inclusive, que havia tido um "contato bastante amigável" com o presidente dos EUA, no qual o líder republicano havia o desejado "boa sorte".

Rússia

Já o presidente russo Vladimir Putin enviou um telegrama para Bolsonaro, no qual afirmou desejar desenvolver ainda mais as relações com o Brasil, relações essas classificadas por ele como "construtivas".

O presidente russo expressou "sua confiança no desenvolvimento de toda a gama de relações" entre os dois países, assim como na cooperação construtiva, no âmbito das Nações Unidas, do G20 [grupo das economias mais desenvolvidas], dos Brics [ Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] de outras estruturas multilaterais em interesse dos povos da Rússia e do Brasil".

Venezuela

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi outro a parabenizar o capitão da reserva. Em nota divulgada no Twitter pelo chanceler venezuelano Jorge Arreaza, Maduro escreve: "O povo e o governo venezuelano ratificam seu compromisso em continuar trabalhando de mãos dadas com o povo-irmão brasileiro por um mundo mais justo e multipolar.

Após a vitória eleitoral, o político do PSL prometeu "libertar o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico". Durante a campanha eleitoral, a proximidade dos governos PT com a Venezuela também foi explorada por Bolsonaro. No passado, contudo, o ex-capitão do Exército já deu declarações de apreço ao ex-líder venezuelano Hugo Chávez.

França



O presidente francês Emmanuel Macron até felicitou Bolsonaro nesta segunda-feira, mas, num aceno ao discurso autoritário do capitão reformado e a declarações sobre a possível saída do país do acordo climático, mencionou “princípios democráticos” e disse esperar manter a cooperação bilateral no âmbito da “diplomacia ambiental”.

“A França e o Brasil mantêm uma parceria estratégica em torno de valores comuns de respeito e de promoção dos princípios democráticos”, diz o comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu –Macron foi um dos primeiros chefes de Estado ou de governo europeus a se pronunciar sobre o resultado da corrida presidencial brasileira.

“É no respeito a esses valores que a França deseja levar adiante sua cooperação com o Brasil, para enfrentar os grandes desafios contemporâneos do nosso planeta, tanto no campo da paz e da segurança internacionais quanto no da diplomacia ambiental e dos compromissos com o Acordo de Paris sobre o clima”, prossegue a nota.

China

O governo da China também se manifestou sobre a confiança em aprofundar suas relações bilaterais e multilaterais, especialmente no que se refere ao Brics.

"Esperamos que os dois países [China e Brasil] fortaleçam a cooperação dentro dos Brics e a cooperação multilateral, servindo ao interesse comum dos países em desenvolvimento e aos mercados emergentes", ressaltou o porta-voz chinês.

Lu Kang lembrou a importante relação bilateral que une Brasil e China, já que o gigante asiático é o maior parceiro estratégico para o Brasil e sua maior fonte de investimento.



Representante da União Europeia fala em "fatiga democrática"

O comissário europeu de Assuntos Econômicos, o francês Pierre Moscovici, avaliou hoje (29) que o triunfo do presidente eleito Jair Bolsonaro se deve a uma espécie de "cansaço democrático", que vinculou com as sequelas da crise, da qual se aproveitou o próximo presidente do Brasil.

Em entrevista à emissora francesa Public Sénat, Moscovici disse que o ocorrido no pleito no Brasil faz parte de uma tendência de "retrocesso" nas democracias liberais "no mundo todo".



Para o comissário europeu, Bolsonaro é um "democrata não liberal" porque foi eleito nas urnas. Segundo ele, o que está por trás da vitória é um cansaço pelos efeitos da crise e, em particular, pelo agravamento das desigualdades, afirmou o político socialista francês, que fez um pedido aos democratas "sinceros".



"É preciso arregaçar as mangas e atacar as desigualdades que causam prejuízo ao povo e o conduz a apostas que depois são perigosas."