Mãe de assaltante processa policial que usou cena de morte em campanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cozinheira Regiane Neves da Silva Ferrari perdeu o filho Elivelton no dia 12 de maio, momentos depois de o rapaz de 20 anos anunciar um assalto em frente ao colégio Ferreira Master, em Suzano, na Grande São Paulo.

Uma policial militar, que estava de folga e acompanhava a filha de sete anos na escola, reagiu ao crime e matou o assaltante com três disparos.

O caso trouxe súbita notoriedade à policial Katia da Silva Sastre que, explorando o episódio na campanha, elegeu-se deputada federal pelo PR com 264.013 votos. Foi a sétima mais votada no Estado.

"Ela estava fazendo o serviço dela, não questionei e não questiono", afirma a cozinheira de 48 anos, que tem outros 4 filhos e 7 netos.

"Como policial, ela podia matar, eu também ia tentar proteger os pequenos numa situação como aquela", afirma, embora diga ter certeza de que o filho não pretendia atacar os estudantes. "Ele sempre foi muito carinhoso com crianças", diz.

Ainda que não a culpe pela morte do filho, Regina entrou nas vésperas da eleição com um pedido de indenização na Justiça de São Paulo por danos morais contra a policial e o seu partido.

"Ao exibir a cena na propaganda eleitoral, dia após dia, ela me torturou e à minha família de um modo terrível", afirma a cozinheira, que cobra R$ 477 mil na ação (o equivalente a 500 salários mínimos).

Na propaganda, após divulgar as imagens gravadas por uma câmera de vigilância instalada na escola, a então candidata dizia que atirou e que atiraria de novo. "Tenho coragem", afirmava.

"Quando dizia que matou e que mataria de novo, eu pensava que era a mim que ela estava querendo matar", afirma a cozinheira. "Afinal, meu filho já está morto, eu que estava sofrendo na frente da TV."

Regina diz que foi diagnosticada com depressão e que vive à base de remédios. "O que ela fez foi um absurdo", declara. "Toda vez que a cena aparecia na TV, meus netos gritavam: 'vó, estão matando o Zoca de novo, venha ver'".

No processo, a advogada Victória Eiras Monteiro, do escritório J. Beraldo, diz que a honra e a imagem do filho da cozinheira foi denegrida e que a situação causou constrangimento e sofrimento à família. "Exibiram de maneira cruel e espúria a imagem do falecido", diz, no texto.

A cozinheira reclama também do governador Márcio França (PSB), que homenageou a policial no dia seguinte.

Na ocasião, França entregou-lhe flores e disse que o evento era para "cumprimentar a destreza, a técnica e a coragem" da cabo e que realizava a cerimônia porque era o dia das mães. "E ela é mãe."

"Como pôde o governador elogiar aquele episódio no dia das mães?", questiona. "O morto também tem mãe, mas é claro que ele precisava plantar para colher os votos na eleição, não é?"

A cozinheira, que não revela em quem votou na disputa, afirma que o filho foi um adolescente maravilhoso, mas que passou a cometer crimes em razão das más companhias.

"Tentei de tudo, fiz tudo o que uma boa mãe faz pelo filho", afirma. "Mas não consegui tirá-lo da criminalidade." Elivelton era um bom filho, respeitador, diz. "Sei que ele estava errado, nunca disse nada em contrário", afirma. "Quem aponta uma arma para alguém está sempre errado."

A cozinheira afirma, porém, que isso não muda o fato de que o amará para sempre.

Procurada pela reportagem, a deputada eleita Kátia Sastre diz que não foi notificada da ação e que, por isso, não poderia fazer nenhum comentário.