Mãe de Taison é resgatada após sequestro-relâmpago em Pelotas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe do atacante Taison foi libertada na tarde desta segunda-feira (16), após sofrer um sequestro-relâmpago em sua casa, no bairro de Navegantes, em Pelotas (RS), cidade-natal do jogador. Quatro suspeitos foram detidos pela Brigada Militar.

Rosângela Freda estava em sua residência quando, no começo da tarde, sequestradores simularam a entrega de um buquê de flores. Após atender a porta, ela foi colocada no porta-malas de um Siena.

Pouco tempo depois do sequestro, a mãe do jogador foi resgatada na estrada Alto da Cruz, região distrital de Pelotas, próxima à cidade de Canguçu.

Participaram do resgate a Brigada Milita, Polícia Civil e forças de segurança da cidade. Não chegou a ser feito um pedido de resgate pelos sequestradores.

No momento do sequestro, Taison estava fazendo uma visita ao Progresso, clube onde iniciou a carreira, com sede em Pelotas.

Após Rosângela ser resgatada, ele se encontrou com a mãe na delegacia, onde registraram o boletim de ocorrência. A polícia segue na região próxima à casa da família do atacante, fazendo investigações.

Revelado pelo Internacional e atualmente no Shakhtar Donetsk (UCR), Taison esteve com a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo na Rússia. O atacante não entrou em campo em nenhum dos cinco jogos da equipe de Tite no torneio.