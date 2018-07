Mãe do atacante Taison é sequestrada em Pelotas

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe do atacante Taison foi sequestrada na tarde desta segunda-feira (16) em Pelotas, cidade-natal do jogador, no Rio Grande do Sul.

A reportagem confirmou o sequestro em contato com a Brigada Militar de Pelotas. As diligências estão na rua para tratar do caso. A entidade, porém, não pode divulgar mais informações para não atrapalhar nas investigações.

O caso teria ocorrido no bairro Navegantes, próximo à casa da família do atacante. O sequestrador simulou a entrega de um buquê de flores e colocou a mãe do jogador dentro de um veículo. As buscas estão sendo realizadas nas proximidades do local.

Revelado pelo Internacional e atualmente no Shakhtar Donetsk (UCR), Taison esteve com a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo na Rússia. O atacante não entrou em campo em nenhum dos cinco jogos da equipe de Tite no torneio.