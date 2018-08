Maestro André Rieu estreia nas telas de cinema do Brasil em setembro

Redação Bem Paraná com assessoria

O concerto de Maastricht 2018, do maestro e violinista André Rieu, chega aos cinemas brasileiros para duas únicas exibições, nos dias 12 e 16 de setembro, propondo uma grande celebração ao amor. O evento ganha as telas de mais de dois mil cinemas ao redor do mundo e reproduz a atmosfera festiva de Maastricht, cidade natal de André Rieu na Holanda.

No concerto ao vivo intitulado "Amore - My Tribute to Love", André Rieu presta homenagem à música e às suas duas famílias: sua esposa e filhos e, claro, à sua Orquestra Johann Strauss, com a qual o maestro se apresenta há mais de 30 anos. O espetáculo traz canções do álbum "Amore", no qual André Rieu apresenta suas próprias versões de conhecidas canções de amor, aliando o universo pop ao repertório da música clássica.

O “rei da valsa” proporciona ao público uma experiência única de entretenimento com os concertos realizados em Maastricht. Fãs de todo o mundo se reúnem na praça central, De Vrijthof, tendo como pano de fundo as igrejas medievais da cidade, para assistir a André e sua Orquestra Johann Strauss, que conta com 60 músicos, além de tenores, sopranos e convidados especiais a cada edição. O resultado dessa grande produção se dá em concertos recheados de humor, diversão e emoção para todas as idades.

Essa celebração anual da música também é uma experiência única para centenas de milhares de fãs que assistem ao concerto nos cinemas, em um evento especial que conta com cenas dos bastidores e entrevistas exclusivas. Claudia Tenório, apresentadora dos programas Vida Melhor e Redevida Visita (REDEVIDA de televisão), é a representante do evento nos cinemas brasileiros e oferece ao público a experiência completa de Maastricht - incluindo uma conversa exclusiva com André Rieu ao fim do espetáculo.

O concerto "Amore - My Tribute to Love" ganha as salas de cinema brasileiras em exibições únicas nos dias 12 e 16 de setembro de 2018. Os ingressos podem ser comprados no site ingresso.com, no site exclusivo andreincinemas.com ou ainda diretamente nas bilheterias dos cinemas. "Amore - My Tribute to Love" é produzido e distribuído internacionalmente para mais de 50 países pela Piece of Magic Entertainment.

Sobre André Rieu

Conhecido por seus concertos energéticos e festivos e por seus álbuns e DVDs venderem mais de 40 milhões de cópias ao redor do mundo, André Rieu é um artista clássico pop que constantemente lidera a lista das maiores bilheterias em turnê. Há mais de 30 anos André se apresenta com sua Orquestra Johann Strauss, composta por 60 músicos, com a qual realiza shows ao vivo e angaria centenas de milhares de fãs ao redor do mundo.

Sobre Piece of Magic Entertainment

Piece of Magic Entertainment (POM) é uma companhia internacional que atual como produtora e distribuidora de artistas, organizações e produtos licenciados para os cinemas. A empresa dispõe de estúdio próprio, colaboradores, e instalações de pós-produção, e distribui eventos cinematográficos em 80 territórios para audiências de primeira classe em mais de 4.000 salas - que vão de cinemas multiplex a espaços independentes.

Créditos

Amore - My Tribute to Love

Distribuidor: Piece of Magic Entertainment

Ano de produção: 2018

Minutagem: 145 minutos (incluindo intervalo)

Nos cinemas brasileiros nos dias 12 e 16 de setembro e 2018.

Ingressos à venda em ingresso.com ou diretamente na bilheteria dos cinemas.

Curitiba (PR)

Cinesystem Shopping Curitiba - https://carrinho.ingresso.com/checkout/?ing_source=api&ing_medium=link-checkout&ing_campaign=google1box&ing_content=andre-rieus-amore-my-tribute-to-love#/adicionar/58716171/google1box