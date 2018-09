Magipar promove fim de semana mágico na Capital

Rodolfo Luis Kowalski

Curitiba se tornará uma cidade ainda mais mágica neste final de semana. É que a Associação dos Mágicos do Estado do Paraná (Magipar) promove a partir de amanhã o 17º Festival de Mágicas de Curitiba, que irá reunir cerca de 80 mágicos para três dias de evento, com a realização de duas apresentações (na sexta e sábado à noite) ao público curitibano.

De acordo com Antenor Delfino Bonifácio, o Mágico Delfus, que é presidente da Magipar, o festival é o maior de magia realizado na região Sul do Brasil e um dos maiores do país. O objetivo do evento é permitir aos mágicos paranaenses trocarem informações com colegas para renovarem suas mágicas e ideias, sendo que entre os profissionais que participarão do evento há gente de estados como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco e até de outros países, principalmente a Argentina.

O evento se divide em duas partes: na sexta-feira e no sábado, a partir das 20h30, o Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação, irá receber dois espetáculos de magia, cujos ingressos estão sendo comercializados pela Disk Ingressos (R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada). As apresentações irão reunir 13 mágicos ao todo (sete em cada dia), sendo que em cada dia serão apresentados espetáculos diferentes com duração aproximada de uma hora e vinte minutos.

Paralelo às apresentações, o Hotel Itamaraty receberá na sexta, sábado e domingo, a partir das 10 horas, um evento fechado para mágicos e profissionais circenses, cuja inscrição é gratuita e se dá por meio de inscrição. No espaço serão realizadas feira de objetos mágicos, conferências (palestras) e show de close up. Para participar, os artistas devem entrar em contato com a Magipar pelo telefone (41) 99901-0989 (whats) ou pelo e-mail: [email protected]

Mágicos curitibanos são jovens

Segundo o presidente da Magipar, atuam hoje em Curitiba cerca de 20 mágicos profissonais, sendo que a maioria (12) tem a magia como atividade exclusiva, enquanto os outros se desdobram com outras profissões em paralelo aos shows que fazem.

Um fato curioso é que a maioria dos mágicos profissionais são pessoas mais jovens, que estão entrando agora no mercado da mágica. “Tem alguns mais antigos, mas a maioria (dos mágicos) é mais novo. É uma reciclagem natural, o mágico começa na associação, vai aprendendo, profissionaliza e começa a trabalhar”, explica o mágico Delfus, apontando ainda que a cidade oferece oportunidades diversas.

“Temos bastante atividade em Curitiba. Com a crise diminuiu um pouco, como em todos os setores, mas ainda temos bastante trabalho.”

Associação realiza encontro

Com 30 membros efetivos, a Magipar reúne mágicos profissionais, semi-profissionais e aqueles que são amadores, mas possuem interesse no assunto e desejam aprender mais. Todos os meses, inclusive, os associados realizam uma reunião (geralmente na primeira terça-feira do mês) para trocar informações, congregar e por vezes realizar palestras para manter o pessoal informado.

Para participar das reuniões, basta entrar em contato com o próprio Delfus pelo telefone (41) 99702-6375 e pedir para participar da reunião.

“Só entrar em contato e aí vem aqui no dia da reunião e a gente conversa, ensina. Eu dou aulas de mágicas, outros mágicos também, mas o próprio clube já é uma aula. Os mágicos trocam informação, ensinam mágicas... O clube está de portas abertas. Quanto mais sócios, melhor”, diz o mágico Delfus.