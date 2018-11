Maia e Flávio Bolsonaro se isolam na disputa ao Senado no RJ

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado Flávio Bolsonaro (PSL) e o ex-prefeito César Maia (DEM) se isolaram na liderança na disputa pelas duas vagas no Senado pelo Rio de Janeiro, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (4) pelo Datafolha.

O filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) tem 30% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Maia, com 29%.

O senador Lindbergh Farias (PT), que estava tecnicamente empatado com os dois em levantamentos anteriores, viu a dupla se distanciar ao aparecer com 20% das intenções de voto.

Bolsonaro cresceu cinco pontos percentuais em relação ao último levantamento, feito na semana passada. Maia oscilou positivamente três pontos percentuais, no limite da margem de erro.

Na sequência aparecem Chico Alencar (PSOL), com 15%, Miro Teixeira (Rede) e Arolde de Oliveira (PSD), ambos com 11%, Pastor Everaldo (PSC), com 7%, Aspásia (PSDB), com 6%, José Bonifacio (PDT), Eduardo Lopes (PRB), Cyro Garcia (PSTU) e Mattos Nascimento (PRTB), todos com 3%, e Marta Barçante (PCB), Samanta Guedes (PSTU) e Fernando Fagundes Ribeiro (PCO), com 1% cada. Os candidatos Walter Cristie Silva Aguiar (PATRI) e Gabrielle Burcchi (PMB) não pontuaram.

Uma parcela de 12% pretende votar nulo para a primeira vaga para o Senado, e 18%, para a segunda. Ainda não sabem em quem votar para a primeira vaga 9%, e 16% estão indecisos sobre a escolha para a segunda vaga.

O Datafolha entrevistou 1.542 eleitores entre quarta-feira (4) e quinta (5) e foi registrada sob o número RJ-02155/2018. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.