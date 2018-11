Maiara e Maraisa mudam visual e criam QG em SP por novo DVD

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maiara e Maraisa continuam com a mesma feição, terminando as frases uma da outra e agora com cabelos escuros iguais. "A gente vai confundir a galera", afirma Maiara ao explicar a mudança feita especialmente para o DVD "Reflexo", previsto para o início de 2019.

No forno há cerca de dois anos, o novo trabalho provocou mudanças na vida da dupla sertaneja. Além do visual, as irmãs gêmeas também reduziram a média de shows, que superava os 20 por mês, para cerca de 12, e se deixaram suas casas em Goiânia para dividirem um espaço em São Paulo.

O quartel-general, onde tudo foi pensado, foi montado em Alphaville, na Grande SP. Uma questão de logística, já que está no condomínio ao lado do estúdio usado nas gravações --que acontecem até de madrugada. Quando o trabalho for encerrado, as duas devem voltar para a capital goianiense.

Segundo Maraisa, não houve pressa no desenvolvimento do novo projeto, que já teve sete músicas divulgadas nas plataformas digitais. "Foi um trabalho de muita dedicação e paciência", afirma. "A gente pretende demonstrar a nossa maturidade e essa nova fase que estamos vivendo", completa Maiara.

O repertório deve manter a temática já conhecida dos fãs da dupla: "Amor, relacionamento e cachaça", brincaram as duas em uma espécie de jogral antes da gravação do DVD, que aconteceu em outubro passado. Mas Maraisa logo acrescenta o empoderamento, lembrando a música "Separada", que fala da dificuldade de uma mãe de família sozinha.

"Foi uma busca imensa de repertório, de identificação. É um reflexo de Maiara e Maraisa, um reflexo de nossos fãs. Esse DVD tem tudo a ver comigo e com minha irmã. A gente é o espelho, o reflexo uma da outra. Se ela está bem eu estou, se ela não está eu não estou", afirma Maiara.

No quesito participações especiais, porém, o destaque fica para a presença masculina. Por problemas de agenda, Marília Mendonça e Anitta, que foram convidadas para o DVD, não puderam comparecer. Ficaram apenas os rapazes: Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano e Gustavo Mioto.

Também houve no show, que dará origem ao DVD, Maiara e Maraisa separadas. Maiara cantou "Explodiu" com Mateus, da dupla com Jorge, sem a irmã, e Maraisa cantou sozinha, enquanto tocava piano na música "Nem Tchum". Ao final, as duas não resistiram e desceram do palco, comemorando com os fãs.

Ainda sem data definida para o lançamento do DVD, Maiara e Maraisa seguem na pós-produção do projeto e devem lançar ainda neste ano EPs com as faixas do show. Por enquanto, continuam no QG montado na Grande SP, finalizando os trabalhos em estúdio e com a turnê dos últimos trabalhos.

VESTIDOS

Maiara e Maraisa aproveitaram a gravação do novo DVD, no Espaço das Américas, zona oeste de São Paulo, para esbanjar no visual com vestidos da grife francesa Balmain. O modelo de Maiara, avaliado em mais de R$ 100 mil, foi doado após o show e leiloado na Noite Solidária dos Amigos da AACD (Associação de Assistência à Criança Defeituosa).

"A gente está sendo tão abençoada, que queria fazer um bem para os outros também. Então esse vestido está sendo doado para ajudar as pessoas que precisam", afirmou Maiara, que se esquivou ao ser questionada sobre o preço exato da peça. "O importante é poder ajudar", disse confirmando só que o valor superou os R$ 100 mil.

A AACD não divulgou o valor pelo qual o vestido de Maiara foi arrematado. Ao todo, o evento leiloou 26 itens e experiências, que resultou na arrecadação de cerca de R$ 400 mil. O dinheiro será revertido para manter os atendimentos realizados pela instituição nas nove unidades do país.