Maiara e Maraisa pedem embaixatriz na festa de Barretos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maiara e Maraisa estão entre as atrações já confirmadas para a Festa de Barretos deste ano, que acontece entre 16 e 26 de agosto, e aproveitaram o lançamento do evento para pedir a criação do cargo de embaixatriz do rodeio e até se colocaram à disposição para assumir a tarefa.

"Barretos precisa ter uma embaixatriz do sertanejo. Acho que já teve homem demais", afirmou Maiara, na última terça-feira (24). Podem dizer que embaixador é só um, mas a mulherada está esperando. Cuidado Gusttavo Lima porque sua coroa vai cair", completou a cantora aos risos.

Gusttavo Lima será o embaixador da festa deste ano, se tornando o primeiro artista a ocupar o cargo por dois anos seguidos. Ele, no entanto, não esteve no lançamento do evento devido ao nascimento do segundo filho, também na terça. Também já ocuparam Zezé de Camargo e Luciano, Cristiano Araújo e Luan Santana.

Além de se colocarem à disposição para o cargo de embaixatriz, Maiara e Maraisa se apresentarão pelo terceiro ano seguido no evento. "A gente já fez de tudo lá em Barretos, ou quase tudo", brinca Maraisa."É a capital do sertanejo do Brasil e do mundo, sempre foi um sonho cantar aqui."

Dessa vez, no entanto, a dupla quer que as coisas sejam mais calmas do que nos anos anteriores. "Na primeira vez, a gente tinha compromisso, mas pegamos helicóptero e avião para estar em Barretos. Este ano, pedi para que fizéssemos um trabalho bem tranquilo porque quero amanhecer, fazer churrasco, chegar antes", diz Maraisa.

Além de Maiara e Maraisa, também se apresentarão este ano no evento Anitta, Cleber e Cauan, Jorge e Mateus, Kevinho, Marília Mendonça, entre outros. O grande destaque, no entanto, deve ser a cantora canadense Shania Twain, que se apresentará no dia 18, no palco principal.