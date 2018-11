Maiara e Maraisa usam vestidos de mais de R$ 100 mil antes de doar peça para caridade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Maiara e Maraisa gravou, na noite desta terça-feira (9), seu novo DVD e aproveitou para esbanjar no visual com vestidos da grife francesa Balmain. O modelo de Maiara, avaliado em mais de R$ 100 mil, foi doado após o show e será leiloado nesta quarta (10).

"A gente está sendo tão abençoada, que queria fazer um bem para os outros também. Então esse vestido está sendo doado para ajudar as pessoas que precisam", afirmou Maiara, que se esquivou ao ser questionada sobre o preço exato da peça. "O importante é poder ajudar", disse confirmando só que o valor superou os R$ 100 mil.

O leilão será na noite desta quarta durante o jantar beneficente Noite Solidária dos Amigos da AACD, que acontecerá no Grand Hyatt, zona oeste de São Paulo, com ingressos a partir de mil reais. Além de Maiara e Maraisa, que apresentarão o vestido, também estarão o cantor Daniel e o ator Tiago Abravanel.

Maiara e Maraisa também comentaram o trabalho de desenvolvimento do novo DVD, intitulado "Reflexo", que demorou dois anos, segundo revelaram antes da gravação. "Foi uma busca imensa de repertório, de identificação. É o reflexo de Maiara e Maraisa, é o reflexo de nossos fãs."

As temáticas continuam as mesmas de seus trabalhos anteriores -"amor, relacionamento, cachaça" e, dessa vez, com a participação de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano e do cantor Gustavo Mioto. "Só tem homem nesse DVD", brincou Maiara.

As cantoras, que mudaram recentemente de Goiânia para São Paulo, também estrearam no DVD os novos cabelos, ambos escuros. "É para sermos o reflexo uma da outra mesmo, eu tenho grande felicidade de ser o reflexo da Maraisa", afirmou Maiara. "A gente vai até confundir a galera, vamos brincar um pouco com isso", acrescentou Maraisa.