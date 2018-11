Maicon reforça Grêmio contra o Vasco; Kannemann e Luan são dúvida

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio terá o reforço de Maicon diante do Vasco, em jogo da 33ª rodada do Brasileirão. O volante ficou fora da partida contra o Atlético-MG por causa de desgaste muscular, mas já foi liberado pelos médicos.

Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho ainda aguarda parecer sobre Kannemann e Luan. Os dois realizarão exames clínicos para atualizar quadro médico.

Maicon saiu de campo no início da segunda etapa diante do River Plate e ficou fora da viagem a Belo Horizonte no final de semana, mas não teve lesão diagnosticada.

Já Kannemann, que também não encarou o Atlético-MG, fez exame na sexta-feira da semana passada e teve diagnosticado um edema. O quadro é considerado mais leve que lesão de grau um, mas requer tratamento. Nos próximos dias, ele fará nova análise laboratorial.

Luan, por sua vez, está livre da fascite plantar e faz tratamento para lesão na coxa direita. O camisa 7 recebeu prazo de retorno de 10 dias, mas ainda precisa mostrar melhora considerável para ser liberado pelos médicos.

Nesta quarta-feira, a tendência é que ele faça novo exame para indicar se o problema muscular foi superado ou não.

Com 55 pontos, o Grêmio luta para conseguir vaga entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. A ideia é fugir da fase preliminar da Libertadores de 2019. Grêmio e Vasco se enfrentam no domingo, em Porto Alegre, às 17h (Brasília).