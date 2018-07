'Maior emoção da vida', diz Dani Boy sobre nascimento do filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dani Boy está radiante com a chegada de seu primeiro filho, José Felippe, nascido na última segunda-feira (9). O cantor de 25 anos, que fez sucesso nos anos 90 como Guguzinho, participou ativamente da gestação ao lado da noiva, Carollina Moraes.

"Eu acompanhei tudo, desde ultrassom, consultas na médica até o parto", conta Dani Boy à reportagem. Ele descreve a paternidade como momento mais emocionante de sua vida.

"É surreal é indescritível a sensação de ver a evolução de cada detalhe até se transformar nesse ser humano que está no meu quarto chorando por precisar da gente para tudo; para comer, se limpar, tomar banho. Sem dívidas foi a maior emoção da minha vida!", comemora.

José Felippe nasceu às 8h30 desta segunda, na maternidade do hospital São Francisco de Assis, em Jacareí, interior de São Paulo. Ele chegou ao mundo saudável, com 3,095 quilos e 48 centímetros. Carolina realizou parto normal e já está em casa com o companheiro e o filho recém-nascido.

Dani Boy, nome artístico de Marcos Felippe, vem do cantor Daniel, de quem era fã e responsável pelo sucesso do garotinho, que ficou famoso por interpretar as músicas do sertanejo. O dueto rendeu ao artista mirim uma participação no "Domingo Legal", no SBT, em 1998, que mudaria sua vida.

Embora faça 17 shows por mês, muitas pessoas acham que Dani Boy "sumiu". Em entrevista à reportagem, ele reconheceu ser difícil para boa parte do público associar o artista mirim ao cantor sertanejo de hoje.

"O mais difícil hoje, para voltar, é as pessoas entenderem que esse Dani Boy era aquele menininho. Muita gente não consegue entender que foi há 15 anos", admitiu o cantor. "Luan Santana e Justin Bieber eram menininhos e se transformaram em homens, a transição foi impecável. O Dani Boy não teve isso, porque saiu menininho e já apareceu homem, sem adolescência", comparou.