Maior fábrica de cimentos da América Latina abre as portas para o público

Rodolfo Luis Kowalski

A região de Curitiba conta com mais uma opção de turismo. A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas para visita a maior fábrica de cimentos da América Latina, localizada em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Para participar do tour, é necessário o agendamento prévio por e-mail ([email protected]).

A atração é ofertada pelo programa Portas-Abertas, que tem como intuito possibilitar à comunidade da região conhecer a fábrica da empresa, que atualmente conta com cerca de 300 empregados.

De acordo com Fernanda Ramos, do setor de responsabilidade social da Votorantim Cimentos na regional Sul, o Portas-Abertas surgiu em 2011, tendo como objetivo inicial apresentar a fábrica para os clientes da Votorantim. Com o passar do tempo (e muito por conta da demanda), o leque foi se abrindo para diversos público. No ano passado, por exemplo, o foco foi nos funcionários da própria empresa. Já neste ano, a ideia foi apresentar a fábrica principalmente aos moradores de Itaperuçu e Rio Branco do Sul.

Até aqui, já foram realizadas em 2018 quatro edições do programa. A última delas era para ter ocorrido em 25 de agosto, mas teve de ser cancelada por conta do mau tempo. Assim, já há fechada uma turma com 40 pessoas que irá participar da próxima visita, provavelmente em setembro, enquanto outras 35 já estão na lista de espera – que conta, inclusive, com visitantes de outros estados, como São Paulo e Mato Grosso do Sul.

“Devemos fechar este ano com cinco visitas e para o ano que vem esperamos realizar de seis a oito visitas. A ideia é ter praticamente uma visita por mês, contando que janeiro, fevereiro e julho não tem muita demanda por conta das férias”, afirma Fernanda. “O que não conseguimos é fazer com muita frequêcia, porque envolve uma sistematização que compromete algumas áreas da fábrica”, complementa.

Ainda segundo ela, as reações do público são, em geral, bastante positivas. Além disso, Fernanda destaca que o programa Portas-Abertas não é exclusividade da unidade de Rio Branco do Sul, mas de todas as unidades da Votorantim.

“A reação é sempre muito positiva, de surpresa com algumas das nossas práticas. As fábricas são espaços muito bonitos e eles ficam encantados, porque realmente cuidadmos muito bem desse lugar para mostrar que nosso processo ocorre de forma coerente com as práticas ambientais. No final (das visitas), sempre sai algum comentário do tipo ‘onde que eu deixo o meu currículo’, o pessoal comentando que teeria vontade e trabalhar com a gente”, comenta.

Visita dura aproximadamente três horas

As visitas, que costumam ser feitas aos sábados, duram cerca de três horas, iniciando às 8h30 com um café de boas-vindas e uma apresentação institucional num auditório, onde a Votorantim é apresentada como um todo aos visitantes.

Ultrapassada essa etapa, que dura cerca de uma hora, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a mina a partir de um mirante. “Vemos a mina de perto, como é feita a mineração, o processo todo”, relata Fernanda.

Saindo de lá, vê-se os fornos da empresa e a área de coprocessamento, onde é feita a trituração de resíduo sólido para usar como combustível alternativa. Já na parte final, a visita é ao painel de controle, uma grande sala onde é possível ver como funciona toda a operação. “Tudo é muito automatizado e todos os equipamentos da planta são controlados por esse grande painel de comando, que fica em frente a uma praça”.

SERVIÇO

Visita à fábrica da Votorantim Cimentos

Unidade de Rio Branco do Sul

Uma visita deve ocorrer em setembro e mais outra ainda neste ano. Para saber mais detalhes e entrar na lista de espera, é preciso fazer agendamento prévio pelo e-mail [email protected]