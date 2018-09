Maior feira americana, Art Basel Miami Beach terá 14 galerias brasileiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A próxima edição da maior feira de arte dos Estados Unidos terá número expressivo de galerias brasileiras.

A Art Basel Miami Beach, que acontece entre 6 e 9 de dezembro no balneário americano, contará com 14 casas do país.

Estarão por lá nomes poderosos do circuito paulistano -Luisa Strina, Nara Roesler, Casa Triângulo, Fortes D'Aloia & Gabriel e Vermelho- e gigantes do mercado secundário -Bergamin & Gomide e Dan- , além de galerias em ascensão no mercado internacional -Mendes Wood DM e Jaqueline Martins.

Do Rio, marcam presença A Gentil Carioca, Silvia Cintra + Box 4 e Anita Schwartz. De Curitiba, a SIM e a Simões de Assis.

Ao todo, 268 galerias de 34 países participam na que é considerada a feira mais importante do mundo para o mercado de arte latino-americano.

Galerias brasileiras têm aumentado sua presença em feiras fora do país nos últimos anos, buscando compradores estrangeiros diante de um mercado nacional estagnado.

De acordo com relatório publicado pela Art Basel, que organiza feiras em Basileia, Miami e Honk Kong, o mercado de arte movimentou U$ 63,7 bilhões no ano passado, marcando um aumento no volume de vendas depois de dois anos de queda.

Desde a crise financeira de 2008, o setor vem se esforçando para sair de uma recessão prolongada.