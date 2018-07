Maior festival coreano do Paraná acontece neste domingo

Redação Bem Paraná

Em agosto é comemorado o Dia de libertação da Coreia (Gwangbokjeol) do domínio colonial japonês, após a vitória dos aliados sobre o Japão, que levou ao fim da II Guerra Mundial. O feriado é comemorado dia 15 de agosto, com uma série de festivais, cerimônias e paradas.

Em comemoração ao Mês da Libertação Coreana, dia 5 de agosto será realizado o Festival Coreano K-Pop Spirit Cwb, que se encontra em sua 4º edição e oferece muita diversão para os amantes da cultura pop coreana. O festival conta com gastronomia típica, apresentações e concurso de dança, estandes de fanbases, estandes de produtos coreanos, balada k-Pop com Dj Jackyzilla e Dj Wolf, brincadeiras com o público e a presença de web celebridades relacionadas a cultura coreana. Nesta edição o evento contará com a presença dos youtubers Sim sou Silva, Loren3go e Kalimara.

Serviço:

Nome do evento: 4º K-Pop Spirit Cwb

Local: Paraná Clube (Sede social) – Salão Espaço Torres

Data: 05/08/2018

Horário: 12:00 as 20hs

Ingressos: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/6184-kpopspirit-curitiba-pr/

Mais informações: http://www.sscwb.com.br/kpopspiritcwb/