Maior festival de bandas covers do Brasil chega a Curitiba com 12 horas de música

Da redação

No próximo sábado, dia 24, Curitiba vai receber o maior festival de bandas covers do Brasil, o Coverstock Festival, que ocorrerá na Usina 5, o maior espaço multicultural da cidade, a partir das 15h. Serão mais de 15 atrações musicais, divididas em três grandes palcos, que resultarão em 12 horas de boa música em uma celebração que exalta os grandes ícones do rock’n’roll que marcaram história, reunindo as mais variadas gerações de fãs do estilo musical. O evento, que tem o objetivo de celebrar o bom e velho rock n’roll, reunirá o que existe de melhor em covers do país e da América Latina.

A ideia partiu do produtor cultural Leandro Knopfholz, que viu a possibilidade de um grande festival como esse depois de captar reclamações sobre a dificuldade de negociar a vinda dos artistas para o Brasil. “Contratar essas bandas é muito complicado, os eventos acabam sendo muito caros, a antecedência de negociação é muito grande e há uma certa limitação de players que negociam esses nomes no mercado. Por isso, surgiu a ideia de fazermos um festival com o que temos à mão. O principal objetivo é que todos se divirtam com o repertório de várias bandas de sucesso em um mesmo dia. Serão bandas premiadas e até referenciadas pelos artistas titulares”, explica Knopfholz.

Confira o line-up completo: a TN/SHE (AC/DC), formado inteiramente por mulheres e que apresenta as duas fases da carreira do Ac/Dc, Bon Scott e Brian Johnson, o Pigs and Diamonds (Pink Floyd), F4T (Charlie Brown Jr. e CPM22), The Nobs (Led Zeppelin), Afoostic (Foo Fighters), Magaivers (Ramones), The Vedders (Pearl Jam), The Nobs (Led Zeppelin), Sulround (Red Hot Chilli Peppers), Cwknot (Slipknot), Backstage (Bon Jovi, Aerosmith e Guns N’ Roses), Eggbox (The Offspring e Rage Against the Machine), Candyman Club (The Cure e The Smiths), Over Janis (Janis Joplin), Válvula Vapor (Rock Nacional anos 80/90), e Logview (Green Day).

Segundo os organizadores, o Coverstock é para toda a família. “Pensamos em um formato que agradasse todos os tipos de perfis que adoram rock n`roll. Como o Coverstock começará às 15 horas, é possível que pais possam trazer seus filhos, com as devidas autorizações. Teremos espaço especial para os pequenos que também são amantes da música e operações gastronômicas em uma ampla praça de alimentação. Como falamos, o evento é para que todos celebrem o bom e velho rock n’roll”, explica Patrik Cornelsen, produtor da Planeta Brasil.

A realização do Coverstock Festival é da Parnaxx, com produção da Planeta Brasil e apoio do Crossroads. Os ingressos estão disponíveis pelo Alô Ingressos, na Usina 5 (Rua Orestes Camilli, 186 – Prado Velho) e no Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2304 – Água Verde).

Serviço

Coverstock Festival

Quando: 24 de novembro (sábado), a partir das 15h

Onde: USINA 5 | Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho.

Quanto: Promocional a partir de R$54. Dependendo do lote e da categoria.

Não está acrescido o valor referente à taxa de administração do Alô Ingressos.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Alô Ingressos, pontos oficiais e no local.

www.aloingressos.com.br

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito

**Classificação: 16 anos (verificar especificações).

Informações: (41) 3268-6767

Realização: Parnaxx

Produção: Planeta Brasil

Apoio: Bar Crossroads

Estacionamento no local (verifique preços e as vantagens).

(confira o line-up completo acompanhando as redes sociais e site oficial).