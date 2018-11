Maior vantagem de Bolsonaro está no Distrito Federal, segundo Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior vantagem do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em relação ao rival Fernando Haddad (PT) aparece no Distrito Federal, onde o capitão reformado está com 51% das intenções de votos válidos, 37 pontos à frente do petista, que ficou com 14%, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (4).

É também no Distrito Federal que Ciro Gomes (PDT) está em melhor situação em relação ao petista, com 14%, pontuação idêntica à de Haddad.

Alckmin chega em um distante terceiro lugar, com 6% dos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Marina Silva (Rede) tem 5% e João Amoêdo (Novo), 4% no Distrito Federal.

A segunda maior vantagem de Bolsonaro, de 33 pontos de distância, aparece no Rio de Janeiro, onde ele mora e fez sua carreira. Ele tem 49%, ante 16% de Haddad. Tecnicamente empatado, Ciro Gomes tem 14% no estado.

A margem de erro do levantamento Datafolha, contratado pela Folha e pela TV Globo, é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Em São Paulo, a vantagem de Bolsonaro cai para 25 pontos de distância. Ele lidera com 41% dos votos válidos dos paulistas. Alckmin e Haddad dividem o segundo lugar no estado, com 16% cada um. Ciro Gomes ficou com 12%.

Bolsonaro tem 23 pontos de vantagem em Minas Gerais, onde alcança 44% enquanto Haddad ficou com 21%. Em Minas, Ciro tem 12% e Alckmin, 8%.

O capitão reformado só não lidera em Pernambuco. É o petista Haddad quem está na frente com 45% entre os pernambucanos, ante 25% de Bolsonaro. A vantagem petista não reflete a realidade da capital, Recife, que os coloca empatados com 34% cada um.

Ciro tem 14% e Alckmin, 5% em Pernambuco, empatado com Marina (5%).

O Datafolha ouviu 10.930 eleitores em 389 cidades do país na quarta e nesta quinta (4).