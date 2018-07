Da Redação Bem Paraná

O Jornal Bem Paraná entregou uma bicicleta ao jornaleiro Loir Domingos Sampaio, da Banca Julex, que fica no Terminal do Pinheirinho. O prêmio foi entregue dentro da promoção da Copa do Mundo. A banca de Loir foi a que mais vendeu edições do Bem Paraná durante a Copa da Rússia. Outras promoções estão a caminho.