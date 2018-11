Maioria do TRE mantém Ogier Buchi autorizado a fazer campanha ao governo

Narley Resende

Por quatro votos a um, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) manteve nesta segunda-feira (1º) autorização para que o advogado Ogier Buchi (PSL) faça campanha como candidato ao governo do Paraná. Com a decisão, que julgou uma liminar do próprio PSL contra a candidatura de Ogier, o candidato volta a poder participar de debates, do programa eleitoral, e de atos de campanha em geral. O status de Ogier na Justiça Eleitoral é de "candidatura indeferida com recurso". Com a decisão, a RPC-TV confirmou a participação de Ogier no debate da emissora marcado para esta terça-feira (2), às 22 horas.

O TRE julgou um mandado de segurança de Ogier contra a liminar do PSL e do Patriotas, que faz parte da coligação. O pedido de julgamento no tribunal foi feito pelo desembargador Gilberto Ferreira, que derrubou no domingo (30) a liminar. No despacho, o desembargador acatou parcialmente o mandado de segurança, permitindo a campanha. A medida que autoriza a candidatura é provisória e ainda pode ser alterada.

O diretório estadual do PSL, a pedido da Executiva Nacional, que teria seguido orientação do presidenciável Jair Bolsonaro, não quer mais ter candidato ao governo no Paraná. Mesmo assim, Ogier fez o registro no TRE por conta própria.

No mês passado, o tribunal decidiu por não aceitar a candidatura sem o aval do partido. Na sexta-feira, o juiz Jean Carlo Leeck determinou que o político parasse de participar de qualquer ato de campanha como candidato. Isso impediu que ele participasse do debate da RIC-TV na semana passada.

Quando Ogier teve a candidatura indeferida por unanimidade no TRE, ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com embargos de declaração, que é um pedido de esclarecimento. O juiz que concedeu a liminar considerou que o indeferimento da candidatura é irreversível. Apesar disso, o desembargador entendeu que o dano de impedir a campanha antes do julgamento de te todos os recursos é irreparável na última semana antes da eleição.

Ogier disse que a presidente do PSL no Paraná, Flávia Francischini, apresentou o pedido ao TRE com a orientação do marido, o candidato a deputado estadual Fernando Francischin, que não comentou o caso. A assessoria dele informou apenas que a decisão de não lançar candidato próprio ao governo do Paraná foi uma orientação da executiva nacional do PSL. Ogier Buchi é o único entre os dez candidatos ao governo do Paraná que teve a candidatura indeferida.

Pesquisas

A decisão desta segunda-feira pode causar um imbróglio nas pesquisas eleitorais. Cinco pesquisas estão previstas até sábado. As mais importantes, que têm divulgação marcada para a véspera da eleição, ibope e IRG, registradas em 30 de setembro, não colocaram o nome de Ogier nos questionários. Radar, Veritá e Tonkovitch tem o nome. Ogier ainda pode impugnar as pesquisas mais importantes. "Estou estudando estratégias. Cedo para afirmar", disse Ogier logo após o julgamento no TRE.