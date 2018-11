Maiôs conquistam atrizes e mulheres mais jovens e voltam mais modernos para o verão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o verão cada vez mais próximo, lojas de roupas têm preenchido algumas de suas araras e prateleiras com novas peças da moda praia. Captando uma tendência dos últimos anos, as marcas têm optado por investir em peças que modelem mais o corpo feminino, como os maiôs.

A consultora de imagem Aline França afirma que a tendência dos maiôs se intensificou com o uso da peça por fashionistas, em 2015, como as atrizes Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine. De lá para cá, o maiô vem se modernizando com novos tecidos, estampas, recortes e decotes.

França afirma que a versatilidade dos maiôs é um "fator chave" para o crescimento da procura da peça entre as jovens. "Com criatividade, dá para compor 'looks' de pré e pós-praia elegantes e confortáveis, além de fazer da peça um body para usar no dia a dia."

A estudante de medicina Gabriela Alves, 22, afirma que comprou seu primeiro maiô para sua viagem de formatura do colégio. "Achei lindo porque ele lembrava muito um biquíni, era todo cavado, mas ainda assim tinha o conforto de ser um maiô. Tinha a liberdade de andar com ele o dia inteiro no meio da minha turma."

Alves diz ainda que tem por hábito usar o maiô como body, inclusive o de sua mãe. "Ele era muito fechado na frente, mas aberto nas costas. Achava que a marca de sol ficaria muito estranha, então usei como body."

Nas lojas, os modelos com costas abertas ou mais decotados na frente já são vendidos em diferentes cores, estampas e tamanhos. Na Europa, França afirma que as lojas estão investindo nos modelos "asa delta" (mais cavado na parte de baixo) e "engana mamãe" (com as laterais abertas).

A escolha do maiô também pode ser feita a partir do biotipo da pessoa. A especialista afirma que as mulheres que precisam de sustentação nos seios podem optar por modelos com bojo e recorte na região deles. "Para disfarçar o busto mais largo, é preferível investir em peças com alças mais largas."

Já para aumentar o volume dos seios, vale usar estampas horizontais ou contrastes de cor nesta região. O maxi decote, que costuma ir até o meio da barriga, também ajuda quem tem pouco busto. Além desses modelos, o maiô com decote "tomara que caia" ajuda a evidenciar o colo, por isso é melhor para mulheres mais baixas ou com seios menores.

França lembra que as listras verticais ajudam a alongar a silhueta de quem é mais baixa. Por outro lado, os babados podem criar volume, dependendo de onde forem usados (nos seios ou no quadril).

O modelo "engana mamãe" ajuda a deixa mais a pele à mostra e a proporcionar sensualidade, e cria a impressão de uma cintura mais afinada. Os modelos "vintage", que voltam à moda neste verão, têm a parte de baixo um pouco longa e formato de corpete e caem bem em todos os tipos de silhueta.

Até mesmo a escolha da cor do maiô pode influenciar no visual: cores claras ajudam a destacar bronzeados, enquanto as cores escuras podem formar a silhueta desejada. Mas a dica final de Aline é o que ela sempre afirma em seu site Aline França: "Conhecer e aceitar o seu corpo, sentir-se bem e confortável são as coisas mais importantes para aproveitar o seu verão."