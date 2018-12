Mais 15 ônibus são atacados na zona leste de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quinze ônibus foram depredados na madrugada desta terça-feira na avenida Ragueb Chohfi, no bairro Cidade Tiradentes (zona leste de SP), a maioria deles com bolinhas de gude. De acordo com a empresa Via Sul, responsável pelos veículos, em dois meses foram 170 coletivos vandalizados.

Os ataques ocorreram entre 5h e 6h, perto da Estrada do Iguatemi, quando os ônibus iriam começar a circular na região. As bolas de gude destruíram os vidros dos coletivos. Após a depredação, os carros seguiram para o 49º DP (São Mateus).

De acordo com a SPUrbanuss, sindicato das empresas de ônibus, houve 522 casos de depredações neste ano aos coletivos em toda a cidade de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública, da gestão Márcio França (PSB), respondeu que o policiamento ostensivo e preventivo continua reforçado pela PM nas principais vias da região. Disse também que equipes de patrulhamento ficarão em contato constante com representantes da empresa.

A secretaria alegou que o 54º DP (Cidade Tiradentes) investiga os casos e que faz diligências para identificar e prender os autores.