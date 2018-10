Mais crianças serão presenteadas neste ano

Da Redação Bem Paraná

Uma sondagem realziada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) mostra que mais crianças serão presenteadas nesse ano. Segundo o levantamento, 63,1% dos paranaenses pretendem presentear no próximo Dia das Crianças. No ano passado, esse percentual era de 57,6%, e em 2016, foi de 62%.

Da mesma forma, o valor médio de gastos para o Dia das Crianças deve ficar em torno de R$ 87,00 por presenteado, e será maior do que o tíquete médio dos dois últimos anos, em que o presente tinha em média R$ 75,00 e R$ 79,53, respectivamente.

Os brinquedos serão a principal opção de presentes, com a preferência de 66,1% dos consumidores, incluindo bonecas ou bonecos de personagens (21,2%), jogos educativos (33,9%) e outros tipos de divertimentos (11%). Mas as lojas de brinquedos não serão as únicas a concentrar vendas para o dia 12 de outubro. Lojas de departamentos, artigos de vestuário e calçados, livrarias, lojas de eletrônicos e cosméticos também deverão registrar alta.

Sapatos e roupas somam 40,4% das intenções de compras. Eletrônicos, como tablets, celulares e videogames, correspondem a 13,8% das intenções de presente. Os livros foram citados por 9% dos consumidores. Outros 3,5% devem optar por presentear a criança com dinheiro, para que a mesma possa comprar o que preferir. Apesar de ser febre entre o público infantil, os cosméticos serão a escolha de apenas 0,5%.

Valor

A maior parte dos presentes (48,3%) deverá custar entre R$ 51,00 e R$ 100,00. Os consumidores que devem economizar e manter os gastos em até R$ 50,00 correspondem a 28,8%. Os que pretendem gastar entre R$ 101,00 e R$ 150,00 são 14,9%. Já os que estão dispostos a investir um pouco mais, na faixa de R$ 151,00 a R$ 200,00, são 4,5%, e os consumidores que planejam comprar presentes mais caros, acima de R$ 200,00, correspondem a 3,5%.