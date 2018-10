Mais de 10 mil pessoas são esperadas na Santa Missa Campal com o padre Reginaldo Manzotti

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Mais de 10 mil pessoas são esperadas na Santa Missa Campal em Honra a Nossa Senhora Aparecida com o Padre Reginaldo Manzotti, nessa sexta-feira, dia 12 de outubro, a partir das 14 horas, no Parque Cambuí, no bairro Fazendinha, em Curitiba. O evento também celebrará o dia das crianças, como já é tradição nas missas do Padre Reginaldo nesta data.

A imagem peregrina sairá do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe às 11:30 em um caminhão trio elétrico em direção ao Parque Cambuí.

Em um dia tão importante para a Igreja Católica, celebrando a Padroeira do Brasil, o Parque Cambuí terá atrações especiais e atividades para as crianças. Neste ano, o sacerdote decidiu fazer uma Missa Campal, pois em 2017, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe teve super lotação de adultos e crianças, com mais de 5 mil pessoas.

Serviço:

Santa Missa Campal em Honra a Nossa Senhora Aparecida

Data: 12 de outubro (sexta-feira)

Horário: A partir das 14 horas

Local: Parque Cambuí - Rua Carlos Klemtz S/N Fazendinha Curitiba/PR