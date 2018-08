Mais de 140 mil estudantes da rede municipal de Curitiba retomam as aulas

SMCS

Nesta quinta-feira (2/8) 140 mil crianças e adolescentes das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) voltaram às aulas. Após 17 dias de recesso em julho, o segundo semestre letivo vai até 21 de dezembro.

Durante o recesso, as unidades foram preparadas para receber os pequenos. “Escolas e CMEIs tiveram reparos e melhorias para garantir um ambiente acolhedor”, disse a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

As unidades apostam em atividades de integração e acolhimento com as famílias para tornar o retorno mais tranquilo.

Na Escola Municipal Professor Brandão, no Alto da Glória, a música Aquarela, do Toquinho, alegrou professores e estudantes. A unidade tem cerca de 470 estudantes, do pré ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A diretora Alessandra Klettenberg Dalla Benetta explica que esta semana foi realizada uma reunião com toda a equipe da escola para organizar o acolhimento dos estudantes. “Eles voltam cheios de energia, apesar do frio”, relatou a diretora.

Horários

Segundo a superintendente de Gestão Educacional da secretaria, Elisângela Mantagute, nestes primeiros dias de retorno é importante que os pais e responsáveis fiquem atentos aos horários dos pequenos. “Em períodos de férias é comum ir dormir mais tarde e alterar os horários de refeição, e muitas crianças podem ter dificuldade em retomar a rotina. O momento para a lição de casa volta ao dia a dia, portanto é necessária organização para retomar a rotina”, disse a superintendente.

Elisângela lembra que na terça (31/1) e quarta-feira (1/8), os profissionais da rede municipal participaram da Expo Educação, o novo modelo de Semana de Estudos Pedagógicos. “Os educadores estão voltando com muitas novidades para a sala de aula”, frisou.

Escola bem-cuidada

A Prefeitura de Curitiba aumentou o volume de recursos investidos nas unidades. Neste primeiro semestre, a Secretaria Municipal da Educação já contabiliza 260 atendimentos, ao custo de R$ 4 milhões.

Os serviços incluem troca de calhas, pintura, conserto em telhados, pisos, banheiros, troca de grades em janelas, drenagens, consertos na rede elétrica. No ano passado, foram realizadas 428 intervenções, com investimento total de R$ 4,5 milhões.