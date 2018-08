Mais de 300 agricultores da Grande Curitiba esperam aguardam análise do INSS para aposentadoria

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A FETAEP (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná), representada pelo secretário de Previdência Social, Carlos Gabiatto, pelo assessor jurídico, Clodoaldo Gazola, pelo representante da FETAEP na Regional Sindical de Curitiba, Miguel Treziak, e pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José dos Pinhais, Afonso Rendak, esteve no dia 9 de agosto na sede do INSS em Curitiba cobrando agilidade nos mais de 300 benefícios que estão represados no INSS. Tratam-se de benefícios de trabalhadores rurais que estão, alguns deles, há mais de um ano aguardando para serem analisados pelo INSS.

“Um dos casos data de março de 2017”, lamenta Gabiatto. Segundo ele, depois de trabalhar por 30, 40 ou até mesmo 50 anos - como acontece no meio rural - a pessoa tem que esperar mais de um ano para receber sua aposentadoria, no valor de um salário mínimo “é no mínimo uma situação preocupante”, diz. Em reunião com o gerente executivo do INSS de Curitiba, Aldebrando Lins de Albuquerque e com o chefe da Divisão de Benefícios do INSS, André Luiz Pontes, a Federação buscou sensibilizá-los acerca da situação desses trabalhadores rurais que há tanto tempo aguardam um posicionamento do Instituto.

O gerente justificou a demora na análise desses benefícios devido à falta de servidores, tendo em vista que – segundo ele – muitos estão se aposentando, enquanto suas vagas não estão sendo preenchidas por novos. Segundo Aldebrando, apenas na Gerência de Curitiba são mais de 100 servidores que estão se aposentando. Como encaminhamento, propôs disponibilizar um grupo de servidores exclusivos para análise desses benefícios rurais pendentes. FETAEP fica na expectativa de que a situação normalize em breve.