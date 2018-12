Mais de 4 milhões acessam o cartão do Enem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 4 milhões de estudantes que prestarão a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) acessaram o cartão de confirmação da inscrição até as 10h desta segunda-feira, quando completou uma semana de disponibilização do documento.

O número representa 73,8% dos 5,5 milhões de inscritos confirmados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O cartão pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem 2018. É preciso informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição.

Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem, no endereço enem.inep.gov.br.