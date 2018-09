Mais de 50 municípios do Paraná não atingiram meta de vacinação contra pólio e sarampo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A três dias do término da Campanha Nacional de Vacinação, mais de 50 municípios do Paraná não atingiram a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos contra o sarampo e a poliomielite. Dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), alimentado pelos estados, apontam que o estado do Paraná vacinou 94,99% do público-alvo contra a pólio e 94,36% contra o sarampo, praticamente atingindo a meta. A capital Curitiba estaria entre os municípios abaixo da meta.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, das 87.552 crianças na faixa etária de 1 ano a menores de 5 anos, público-alvo da ação, até 6 de setembro, 88% (77.075) foram vacinadas contra poliomielite e 82,3% (72.074) contra sarampo.

Confira os municípios que estão com a cobertura vacinal de Pólio e Sarampo abaixo de 95%, segundo dados do Ministério da Saúde.

(Municipio % de cobertura da Poliomielite e do Sarampo)

ALMIRANTE TAMANDARE 75,5% - 75,5%

ALTONIA 92,9 - 92,7

AMAPORA 89,3 - 88,8

ANTONINA 93,2 - 93,2

BANDEIRANTES 86,8 - 86,8

BRAGANEY 87,1 - 86,8

CAMPO LARGO 88,9 - 85,9

CAMPO MAGRO 85,6 - 85,4

CERRO AZUL 8,9 - 88,9

COLOMBO 85,3 - 82,6

CORNELIO PROCOPIO 85,0 - 85,0

CORUMBATAI DO SUL 84,4 - 84,4

CRUZ MACHADO 84,0 - 84,1

CRUZMALTINA 88,4 - 88,4

CURITIBA 88 - 82,3

FOZ DO IGUACU 90,2 - 90,1

FOZ DO JORDAO 81,5 - 81,5

GENERAL CARNEIRO 81,7 - 81,7

GOIOXIM 91,9 - 91,9

GUARAPUAVA 91,5 - 91,3

INACIO MARTINS 94,1 - 93,9

IRATI 93,8 - 94,3

ITAMBARACA 93,3 - 93,3

ITAMBE 85,6 - 85,9

IVAI 90,9 - 90,9

JARDIM ALEGRE 89,9 - 89,9

JARDIM OLINDA 89,9 - 89,9

LARANJAL 92,2 - 92,2

LONDRINA 88,5 - 88,5

MANFRINOPOLIS 89,4 - 89,4

MARQUINHO 94,6 - 94,6

MORRETES 81,2 - 81,0

NOVA LARANJEIRAS 91,9 - 91,9

PARANAGUA 67,1 - 67,0

PAULO FRONTIN 93,8 - 93,8

PINHAIS 80,5 - 80,4

PINHAL DE SAO BENTO 73,7 - 73,7

PINHAO 93,8 - 93,8

PIRAQUARA 83,9 - 83,9

PLANALTO 92,2 - 92,2

PORTO VITORIA 90,5 - 90,5

QUATRO BARRAS 92,7 - 92,1

RIBEIRAO DO PINHAL 93,5 - 93,5

SANTA LUCIA 93,6 - 93,6

SANTA MARIA DO OESTE 90,3 - 90,3

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 89,0 - 87,2

SAO JORGE DO IVAI 94,8 - 94,8

SAO JOSE DOS PINHAIS 86,9 - 85,7

TAMARANA 83,4 - 83,4

TEIXEIRA SOARES 84,7 - 84,7

UNIAO DA VITORIA 94,1 - 94,1

DOUTOR ULYSSES 78,7 - 78,7