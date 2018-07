Mais de 500 mil pessoas foram imunizadas da gripe em Curitiba. Doses chegaram ao fim

SMCS

Nesta quinta-feira (12/7) esgotaram-se nas unidades de Saúde de Curitiba as doses da vacina contra a gripe. Ao todo, 546.067 pessoas foram vacinadas na cidade. Entre os grupos prioritários – idosos, gestantes, puérperas, crianças com até 5 anos incompletos, pessoas com doenças crônicas, professores e trabalhadores da saúde), foram imunizadas 421.721 pessoas desde o dia 23 de abril, quando iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza. Com esse número, Curitiba atingiu 91% da cobertura desses grupos.

Com o fim da campanha nacional, a Secretaria Municipal da Saúde abriu a vacinação para toda a população, a partir de 25 de junho, com as doses remanescentes. Em 14 dias, foram aplicadas 124.346 para a população em geral nas unidades de saúde da cidade

A vacina é uma das formas de prevenção do vírus Influenza. Porém, é importante não descuidar de outras formas de evitar a gripe, como higienizar as mãos frequentemente com álcool gel ou lavá-las com água e sabão. Evitar aglomerações e locais fechados é outro cuidados que ajuda contra a proliferação do vírus.



Como acontece o contágio da gripe?

A gripe (Influenza) ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente no outono e no inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no Sul e Sudeste do país. Trata-se de uma infecção viral que afeta o sistema respiratório, mais precisamente o nariz, garganta e brônquios.



O contágio ocorre de forma direta, por meio das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar, ou de forma indireta, pelas mãos que, após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz.



Quais são os sintomas da gripe?

Febre, tosse, mal-estar generalizado, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios.

O que fazer na ocorrência destes sintomas?

É importante buscar atendimento médico. Na rede pública, procure uma unidade de saúde. Oos profissionais irão passar orientações sobre a necessidade de tratamento medicamentoso com Tamiflu.

Quais são as orientações de higiene para evitar a gripe?

- Lavar as mãos com frequência utilizando água e sabão ou passando álcool 70;

- Cuidar ao falar e tossir perto de outras pessoas. Ao tossir, cubra a boca com a parte interna do braço. Não coloque a mão na frente da boca, pois se tocar em outras superfícies irá contaminá-las;

- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

- Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza;

- Evitar aglomerações e ambientes fechados;

- Procurar manter os ambientes ventilados;

- Em ambientes que permanecem fechados deve-se realizar a limpeza com álcool 70 e evitar o acúmulo de poeira;

- Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.