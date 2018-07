Mais destaques da CASACOR Paraná 2018:

Melissa Mussi

1 Espumanteria

A Espumanteria é o espaço planejado pelos profissionais Nelson Machado, Alexandre Weiss e Nara Moraes para a Adega Muf’s. São 13 m² que reúnem sofisticação e estilo em uma atmosfera que não deixa de lado a preocupação com a natureza ao introduzir uma combinação inusitada de garrafas reaproveitadas de ponta cabeça que remetem a uma parreira de uva. Funcional, o ambiente promove conforto e elegância através de composições simples gerando personalidade e traços únicos. Fornecedores: Adega Muffs - Art Des Caves – Campestre Flores e Decor – Chefe Coelho Design - Empalux – Deca – Elizabeth Cerâmicas – Grey House Iluminação – Guararapes – HexPort - Mels Brushes – Pedramar Mármores e Granitos – Processi Tech- Rudegon – Sila Lima - Stone Gallery.

Sala de Almoço, por Samara Barbosa

2 Sala de Almoço

Em um mundo cada vez mais conectado, a proposta da arquiteta Samara Barbosa foi um manifesto pelos encontros de verdade. A Sala de Almoço parte do princípio de favorecer a interação entre familiares e amigos. A mesa e o sofá em formatos circulares foram escolhidos justamente com esse intuito: proporcionam mais contato do que se fossem retangulares. O conceito do espaço vai além da integração: a arquiteta buscou fugir do tradicional e investir em uma composição mais cool e descolada, propícia para receber amigos. A Sala de Almoço é um ambiente clean, prático e funcional, desde à iluminação até os objetos, passando pela escolha de poucos móveis, para que o espaço não ficasse pesado. Fornecedores: Amare – Artfire – Art Des Caves - Bonardi – Boulle – Bunese Metalúrgica - Cia Internazionale – Deca - Dutra Marmoraria – Entre Sedas – Espaço Interativo – Interpam – L. Molletta – Maria Flor - Originale Maison – Pastilhart – PR Grupo Paraná – Soma Galeria – Stilhaus Decorações – Villa Batel Decor.

Varanda do Casal, por André Panatto e Symon Hilgemberg

3 Varanda do Casal

O arquiteto André Panatto e o designer de interiores Symon Hilgemberg com a proposta de criar um espaço destinado ao relaxamento e à reposição das energias. Assinando a Varanda do Casal, os profissionais definiram o conceito do ambiente como rústico chic, que se apresenta em todos os detalhes: na paleta de cores, nos materiais escolhidos e nas peças especialmente selecionadas para a composição. A inspiração para a concepção do projeto foi o próprio tema desta edição da mostra: Casa Viva. Partindo dessa ideia, os profissionais priorizaram materiais naturais, como a vegetação, pedras, palha, madeira, água e tecidos de algodão e linho. Inclusive, um dos destaques da Varanda do Casal é o revestimento de palha no teto e os tecidos nas paredes. Fornecedores: Artefacto – Axell Banheiras e SPAs – Casa das Plantas – Hunter Douglas – Interpam – Holaria – Michelangelo Mármores – Nani Chinelatto – Persépolis Tapetes e Carpetes – ViaMar Marmoraria – Villa Batel Decor