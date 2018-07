Mais unidades

Belém, Brasília e Curitiba são algumas das cidades escolhidas pela franquia spanhola Não+Pelo para abrir novas unidades no país. A rede, que conta com 300 unidades no país, foi premiada como uma das 50 maiores franquias do Brasil pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Segundo Joaquim Martins, presidente da empresa no Brasil, a meta para este ano é faturar 200 milhões de reais e inaugurar mais de 40 unidades.

BPW Curitiba promove palestra

A empresária e contadora Luciana Falavinha falará sobre “A importância da Contabilidade para a Captação de Recursos perante as Instituições Financeiras” nesta quinta-feira, 12 de julho, às 19h30, no shopping Pátio Batel, em Curitiba. O evento é aberto ao público e integra o Ciclo de Palestras da BPW Curitiba - Business Professional Women, que acontece ao longo deste ano no Pátio Batel. A empresária Ezilda Furquim, que também participa do evento, fará palestra sobre Empreendedorismo.

Diretor global

O engenheiro químico Gilfranque Leite é o novo diretor global de Inovação e Tecnologia da Braskem. O executivo vai comandar o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), localizado no Polo Petroquímico de Triunfo, e o Centro de Pittsburgh, nos Estados Unidos, além de núcleos técnicos de pesquisa no Brasil, EUA, Alemanha e México.

Genérico

O Brasil está comemorando 18 anos que o primeiro medicamento genérico foi registrado. “Os genéricos já venceram uma desconfiança inicial e natural que enfrentaram no mercado e hoje já fazem parte das opções de escolhas dos consumidores, eles possuem um grande potencial competitivo por causa da economia que ele proporciona, sendo que os preços são fundamentais na escolha”, analisa Edison Tamascia, presidente da Febrafar.

Infantil

* Arena Pipoca Gourmet é a atração de férias do Shopping Jardim das Américas que permanece até o dia 29, na Praça de Eventos, no 2° piso do mall.

Infantil

* Já pensou que legal poder fazer os próprios animais de madeira? E se eles pudessem ser diferentes, misturados, coloridos? Nesta oficina a criançada utilizará retalhos de madeira para criar bichos incríveis e cheios de personalidade. Será dia 14 no Novo Batel Kids, espaço do Shopping Novo Batel.

CalceModa

* Curitiba recebe entre os dias 22 e 25 de julho a 12ª edição da CalceModa, maior feira de tendências em calçados, roupas e acessórios do Paraná. Mais de 150 marcas de renome nacional e mundial, como Adidas, Beira Rio, Havaianas, Moleca, Umbro, entre outras, estarão no Centro de Eventos da FIEP apresentando as novidades de suas coleções primavera-verão 2018/2019.

Humor

* No próximo dia 16 de junho, o humorista Emerson Ceará apresenta seu segundo show intitulado “A Esmo”, no palco do Teatro Sesc da Esquina.