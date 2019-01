Maisa ajuda garçom que não conseguia falar inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Maisa Silva foi flagrada ajudando um garçom a tirar o pedido de um grupo de turistas estrangeiros. O atendente, que não fala inglês, não conseguia se comunicar com os clientes.

Percebendo a dificuldade do garçom em entender o que os estrangeiros falavam, Maisa, que estava na mesa ao lado e fala inglês fluentemente, resolveu fazer a ponte e ajudar o atendente a anotar os pedidos.

A cena foi vista por um fã e postada nas redes sociais. A atriz, no entanto, minimizou sua atitude.

"Gente eu vi que eu virei tour no ldrv (grupo fechado no Facebook) por causa da tradução no restaurante e eu queria falar QUE: Se algum funcionário de algum estabelecimento pedir ajuda de alguém que fale um idioma x e você falar, AJUDE!!", escreveu a atriz em sua conta no Twitter.

"Porque se coloca no lugar do cara que não fala, ele ainda tem que seguir com o trabalho, sabe... não custa nada ajudar!", escreveu a apresentadora.

Ela também levou na esportiva o fato de ter sido ignorada pelos estrangeiros. Ao sair do restaurante, segundo relato do fã, Maisa passou pela mesa dos turistas para se despedir, mas eles não responderam.

"Os gringos as vezes são grossos mas se eles tão pedindo a comida é porque estão com fome né, e não tem como ficar feliz com fome. Só isso mesmo", finalizou a artista.

Com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, Maisa tornou-se recentemente a adolescente mais seguida do mundo no Instagram.