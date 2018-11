Maísa diz que 'faria tudo por um pop star' e que tinha escova de dentes de Bieber

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de Justin Bieber, as atrizes do filme "Tudo por um Pop Star" Maísa Silva (Gabi), Klara Castanho (Manu) e Mel Maia (Ritinha) dizem ter feito loucuras por seus ídolos, assim como suas personagens.

O longa é baseado no livro de mesmo nome da autora Thalita Rebouças, que também já teve "Fala Sério Mãe" adaptado para o cinema. O filme estreia dia 11 de outubro.

Maísa diz que já invadiu muitos camarins de famosos em bastidores e não nega ser uma 'super tiete' e teve diversos objetos do cantor canadense Justin Bieber. "Eu tinha até escova de dentes que canta do Justin Bieber. A música ficava tocando enquanto eu escovava os dentes", revela Maísa.

Ao contrário de sua personagem, Ritinha, Mel Maia diz que faria qualquer loucura. "Principalmente, se a Selena Gomez aparecer por aqui", brinca Mel Maia. No filme, as três são loucas pelo trio fictício Slavabody Boys e entram em diversas enrascadas para conseguir ir ao show deles.

É a primeira vez que as três atrizes mirins trabalham juntas. "Elas se transformaram nos personagens do filme e se tornaram grandes amigas", afirma Thalita Rebouças. "Aprendi muito com a Klara e a Mel que são dois ministros de atuação. Estou apenas começando", disse Maísa.