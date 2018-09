Maisa é sondada por produtor da Televisa para papel na novela teen 'Like'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Maisa Silva, 16, foi procurada via Twitter por Pedro Damián, produtor-executivo da emissora mexicana Televisa, nesta segunda (3), para um papel na novela teen "Like", nova versão de "Rebelde".

"Olá, Maisa, preciso falar com você para um papel em Like", disse Pedro. Maisa respondeu prontamente "Gente! Sim, quero muito! Estou muito contente", respondeu a apresentadora. Ainda não há a confirmação oficial da participação de Maisa na trama.

CINEMA

A partir do próximo dia 11 de outubro, Maisa estará nos cinemas com "Tudo Por um Popstar", longa que é baseado no livro de Thalita Rebouças.

Maisa, ao lado de Mel Maia e Klara Castanho, dará vida a uma adolescente que sonha em conhecer seus ídolos, os garotos da Slava Body Disco Disco Boys. O problema é que a boyband fará um único show no Rio de Janeiro e, além das fãs morarem em outra cidade, os ingressos estão esgotados. Giovanna Lancelotti também estará no filme.