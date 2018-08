Maisa Silva aparece na TV Globo e fãs provocam Silvio Santos

Da redação

“Mãe to na...”, diz a legenda da foto de Maisa Silva em frente ao estúdio da TV Globo. A imagem foi publicada pela apresentadora no perfil dela no Twitter, sem detalhes do que estava fazendo ali. Ela foi liberada pelo SBT para gravar o Conversa com Bial. Maisa contou a Pedro Bial como se comporta nas redes sociais e falou sobre tecnologia e adolescência. A atriz tem 30 milhões de seguidores nas redes sociais. E os seguidores não perdoaram. Muitos indagaram como deveria ter sido a reação de Silvio Santos, padrinho artístico da atriz e dono do SBT.

Paula Burlamaqui



Atriz pede perdão após comentário sobre macumba

Na última terça-feira (28), a atriz Paula Burlamaqui foi uma das convidadas do ‘Encontro’, onde conversou com Fátima Bernardes a respeito de superstições. Durante o debate, a atriz fez um comentário sobre macumba que gerou muitas críticas e acusações de intolerância religiosa. “Sexta-feira 13, as protetoras falam ‘não dê para adoção gato preto’, porque tem muita gente que pega para fazer macumba”, disse Paula. A frase gerou revolta entre pessoas que assistiram e, no Twitter, muitos internautas acusaram a atriz de ter preconceito com a religião. Após as críticas, Paula publicou um vídeo em seu Instagram pedindo desculpas. “Eu fui muito infeliz na expressão que eu usei no programa ‘Encontro’, eu não tenho intolerância religiosa de jeito nenhum. O que eu quis dizer é que tem pessoas que fazem sacrifícios com gatos pretos, é isso o que a gente escuta o tempo inteiro da proteção animal. Eu peço perdão, eu fui infeliz na expressão que eu usei, desculpa, eu respeito todas as religiões, e peço perdão, desculpa, gente. Foi um vacilo horroroso”, disse Paula no vídeo.

Em vídeo



Janet Jackson faz homenagem aos 60 anos de Michael Jackson

Ontem, Michael Jackson faria 60 anos se estivesse vivo. A cantora Janet Jackson, irmã do cantor, preparou uma das homenagens, entre muitas, que estão ocorrendo pelo mundo para lembrar o Rei do Pop. Em seu novo videoclipe, Janet faz uma homenagem ao irmão lembrando o clipe de “Remember the Time”, lançado por Michael Jackson em 1992. A superprodução da época retratava o Egito antigo e tinha a participação do ator Eddie Murphy. Para lembrar aquele momento, Janet inicia seu novo vídeo interpretando uma rainha que avalia o talento de dançarinos. O mesmo papel foi feito pela modelo Iman no antigo vídeo. O artista ainda volta para a lista das 100 mais tocadas do dia no Spotify com a música “Don’t Matter to Me”, música do rapper Drake, que tem a participação de Michael Jackson. A voz registrada é de uma canção perdida que já havia sido gravada por Michael Jackson.

NAs redes



Neymar deixa de seguir Bruna Marquezine e tranquiliza fãs

Calma, o amor entre Bruna Marquezine, 23 anos, e Neymar 26, não acabou! O jogador, que havia deixado de seguir a atriz na manhã desta terça (28), explicou ontem em sduas redes sociais que tudo não passou de uma confusão matinal. “Calma gente, eu acordei cedo e fui stalkear a minha amada namorada e sem querer parei de seguir”, escreveu ele no comentário de uma publicação no Instagram, usando a gíria em inglês para “espionar”. “Mas voltei rápido (eu pensei, né, porque vocês são mais rápidos). Enfim, está tudo certo entre nós, seguimos nos amando e juntos”, continuou. Ele e Marquezine estão juntos desde dezembro de 2017, depois de algumas idas e vindas.

Níver do dia

Cameron Diaz

atriz norte-americana

46 anos