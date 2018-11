Major Costa e Silva anunciará apoio a Márcio França nesta quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato ao governo pela Democracia Cristã, Major Costa e Silva irá anunciar na quinta-feira (10) seu apoio ao governador Márcio França (PSB) no segundo turno.

As campanhas planejam um evento conjunto no obelisco do Ibirapuera, que consta na agenda oficial do governador.

Parente distante do general Costa e Silva, segundo presidente da ditadura militar, o major terminou o primeiro turno com 3,69% dos votos.