Major Costa e Silva recebe alta de hospital em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O major Adriano da Costa e Silva (DC), candidato ao governo do Estado de São Paulo, e o capitão Hamilton da Silva Munhoz, seu assessor, receberam alta médica na tarde desta quinta-feira (4) do hospital Santa Helena.

Ambos estão em boas condições de saúde, diz boletim médico.

Ele foi vítima de um ataque a tiros por volta das 22h desta quarta-feira (3) na estrada Cooperativa, altura do número 1, em Mauá, no ABC paulista.

O motorista dele, capitão Munhoz, foi baleado no peito, mas usava colete à prova de balas.

A PM disse que duas motocicletas, cada uma com dois suspeitos, emparelharam com o carro do militar do Exército, um Chevrolet Prisma preto, e atiraram contra o interior do veículo. Em razão disso, o condutor perdeu o controle do carro, que caiu em uma ribanceira.

Segundo imagens, o carro teve o para-brisa do lado esquerdo trincado, por conta de um disparo, o capô foi arrancado com o impacto da queda e os airbags do veículo também foram acionados.

Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta, Major Costa e Silva tinha 3% das intenções de voto na disputa ao governo de São Paulo -que é liderada por João Doria (PSDB), com 24%, e Paulo Skaf (MDB), com 21%.

O partido Democracia Cristã, do Major Costa e Silva, lançou a candidatura de José Maria Eymael para a Presidência da República.