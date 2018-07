Maju Coutinho celebra o craque Mbappé após vitória da França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora da previsão do tempo no "Jornal Nacional", Maju Coutinho, revelou sua torcida na final entre França e Croácia na Copa do Mundo da Rússia. No Instagram, Maju compartilhou uma foto do craque Mbappé, da seleção francesa.

"Liberté , Égalité , Fraternité e Mbappé", escreveu ela na legenda, misturando o lema das cores da bandeira francesa (liberdade, igualdade e fraternidade) com o nome do francês de 19 anos, eleito o jogador revelação do Mundial.

O gol na decisão da Copa tornou Kylian Mbappé o mais jovem atleta a balançar as redes em uma final de Copa desde que Pelé ajudou a seleção brasileira a faturar o título em 1958. Nas redes sociais, o brasileiro parabenizou o francês: "O segundo adolescente a marcar um gol em final da Copa do Mundo. Bem-vindo ao clube, Kylian. É ótimo ter sua companhia", escreveu o rei.