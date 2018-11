Maju Coutinho comete gafe com Dony de Nuccio no Jornal Hoje

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Maju Coutinho cometeu uma pequena gafe na edição deste sábado (20) do Jornal Hoje.

Enquanto apresentava a previsão do tempo, Maju acabou confundindo o nome do âncora do jornal, Dony de Nuccio, chamando-o de "Donner".

Acostumada a conversar com o apresentador William Bonner no Jornal Nacional, a gafe, é claro, não passou despercebida nas redes sociais.

Como Maju, entretanto, a maioria das pessoas pareceu encarar a situação com bom humor. Na hora do fato, ela rapidamente percebeu o engano: "Donner, te chamei de Donner, vai virar meme", brincou.

Mais tarde, a apresentadora pediu desculpas ao colega no Twitter: "Quem nunca? Mil desculpas querido Dony de Nuccio! Obrigada pela parceria", escreveu a jornalista, que ainda retuitou piadas sobre a história.