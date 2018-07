Mal no Brasileirão, Atlético se agarra à Sul-Americana e promete força máxima

Redação Bem Paraná

Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda terá a disputa da Copa Sul-Americana nesta semana para dividir atenções. Nesta quinta-feira (26), o time recebe o Penãrol, do Uruguai, no primeiro jogo da segunda fase da competição. E o técnico Tiago Nunes avisou: vai colocar força máxima em campo.

“Dentro da nossa composição de elenco, a ideia é usar força máxima em todos os jogos”, falou Nunes, quando questionado a respeito. Isso ocorreu depois que o Atlético foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, no domingo (22). “Eles (dirigentes) foram muito claros que valorizam muito a Sul-Americana”.

O lateral Jonathan defendeu a importância da Copa Sul-Americana, mesmo diante do atual momento do Atlético. “É uma competição importante e que pode nos dar uma vaga direta para a Libertadores”, disse o lateral. “Temos que pensar só na vitória, que vai nos dar confiança para os próximos jogos. Temos o apoio da diretoria, do presidente e quero contar com o apoio do nosso torcedor, porque juntos podemos evoluir”.

Ao menos, o Atlético terá mais opções para escalar o time na Copa Sul-Americana. O meia Guilherme, o volante Lucho Gonzalez e o atacante Bergson, que cumprem suspensão na próxima partida pelo Brasileirão, podem jogar normalmente pelo torneio continental. Além disso, Nunes pode contar com os retornos do lateral-esquerdo Renan Lodi e do meia Raphael Veiga, que desfalcaram o time no domingo.

O primeiro jogo entre Atlético e Penãrol está marcado para esta quinta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada. O jogo terá trio de arbitragem da Argentina: Fernando Rapallini, com Gabriel Chade e Lucas Germanotta como assistentes. A partida de volta será no dia 7 de agosto, uma terça-feira, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (Uruguai).

No Brasileirão, o Atlético ocupa a 19ª posição, com 10 pontos em 14 jogos. O Vitória, 16º colocado e último time de fora da zona de rebaixamento, tem 15 pontos.