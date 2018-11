'Malhação' exibe beijo gay, e fãs comemoram na web

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Malhação" mostrou nesta quarta-feira (3) o aguardado beijo de Michael (Pedro Vinícius) e Santiago (Giovanni Dopico) e provocou comemorações nas redes sociais. No início da noite, a trama juvenil era o segundo assunto mais comentado no Twitter.

O beijo dos personagens aconteceu após Santiago ganhar um prêmio no campeonato de futebol do Sapiência. "Queria dedicar esse título a um torcedor especial que vibrou e sofreu mais do que qualquer um com esse time. Michael, você faz parte disso", disse ele na frente de todos.

Os personagens, que começaram a se relacionar por cartas, finalmente se encontraram e Michael revelou sua verdadeira identidade, após dias como "admirador secreto". "Tá faltando uma coisa pra terminar seu filme", diz Santiago antes dos dois se beijarem.

"Não estou sabendo lidar, como uma coisa tão boa e leve pode ainda ofender tanto?", comentou um internauta no Twitter. "Não poderia ter terminado da melhor forma", afirmou outro. "Beijo gay na Malhação, eu vivi para esse momento", acrescentou mais um. "Matando a gente de orgulho", disse outro.

Alguns internautas ainda criticaram a cena e fizeram relações com as eleições. "A Globo e os comunistas foram longe demais. Esse é o projeto deles, junto com o PT, para destruir a família brasileira", afirmou um. " Beijo gay na Malhação ensinando nossas crianças, não podemos deixar. Fora PT", disse outro.

Esse é o segundo beijo gay na Malhação neste ano. O primeiro foi ao ar em janeiro e foi protagonizado pelas personagens Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio), na última temporada na novela, a "Malhação - Viva a Diferença". O momento também foi comemorado nas redes sociais na ocasião.